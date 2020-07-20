Двое мужчин 125 раз поднимутся на кивиылискую гору

В мире такой многократный непрерывный подъем на вершину, чтобы набрать в совокупности 8848 метров, называется эверестингом. "Для успешного совершения эверестинга надо подыскать какую-нибудь гору и с тупым упорством двигаться по ней вверх-вниз, пока не наберутся необходимые для покорения Эвереста 8848 метров", - отмечают Рыук и Сеэпыльд на специально созданной в социальных сетях странице, которую они назвали "Вертикально-маниакальный перформанс" ("Vertikaal-maniakaalne perfoomans").

Олле Рыук сказал, что ему интересно делать такие вещи, которые никто другой в Эстонии еще не делал. Если Ало Алунурм на велосипеде в 2018 году "поднялся", ездя вверх-вниз по Мунамяги, более чем на 10 километров, то на своих двоих никто пока подобное сделать не пытался. "Бежать по такой трассе смысла нет - с этим организм просто не справится. Шагая быстрее, продвинешься быстрее", - отметил он.

1 августа Рыук и Сеэпыльд начнут подниматься на кивиылискую гору, ее высота - 71 метр. Чтобы достичь высоты Эвереста, им придется подняться на вершину кивиылиской горы 125 раз. С учетом спусков, экстремалам придется преодолеть в общем 90 километров.

Сколько времени потребуется на это, по словам Рыука, предсказать невозможно. Известный мировой рекорд в эверестинге составляет 1 час 11 минут. Рыук надеется, что справится за 24 часа, а также считает, что более тренированный Райн Сеэпыльд сделает это гораздо быстрее.