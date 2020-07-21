ОДИН ВОПРОС ⟩ Отдадите ли вы оппозиции место председателя ревизионной комиссии?

- Мы в коалиции решили отдать это место оппозиции. Поначалу на это согласились далеко не все, но мы находим, что в Йыхви надо начать следовать хорошей традиции, на что обращала внимание также канцлер права.

Коалиция хотела бы видеть на посту зампредседателя ревизионной комиссии Пауля Пааса. Мы должны договориться между собой проголосовать таким образом, чтобы он не оказался председателем (председателем комиссии становится набравший больше всего голосов кандидат, а заместителем председателя - показавший второй результат. - Ред.). Не хочется, чтобы случилось так, что мы громко предложим оппозиции место председателя, а когда будут подсчитаны голоса, оно достанется все-таки нам.