СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Арендатор уехал вместе с чужими вещами

Пожилые мужчины подверглись побоям

Полиция задержала 45-летнюю женщину, которая в воскресенье в квартире на улице Креэнхольми в Нарве ударила 70-летнего мужчину.

Задержали и 59-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в прошлую пятницу и субботу в Люганузеской волости он ударил двоих мужчин в возрасте 88 лет и 71 года.

В субботу полицию вызвали в Тойла, где неизвестный ударил 64-летнего мужчину.

Одна женщина ударила мать, другая - сестру

В пятницу полиция задержала в качестве подозреваемой 49-летнюю женщину, которая ударила свою мать в квартире на улице Айа в Кохтла-Ярве.

В квартире на улице Тиймана в Нарве 34-летняя женщина ударила свою сестру и угрожала ей.

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