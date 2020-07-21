СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Арендатор уехал вместе с чужими вещами
В субботу в полицию поступило сообщение, что съемщик квартиры на улице Тууле в Кохтла-Ярве, съезжая, забрал с собой чужое имущество на сумму 1500 евро.
Пожилые мужчины подверглись побоям
Полиция задержала 45-летнюю женщину, которая в воскресенье в квартире на улице Креэнхольми в Нарве ударила 70-летнего мужчину.
Задержали и 59-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в прошлую пятницу и субботу в Люганузеской волости он ударил двоих мужчин в возрасте 88 лет и 71 года.
В субботу полицию вызвали в Тойла, где неизвестный ударил 64-летнего мужчину.
Одна женщина ударила мать, другая - сестру
В пятницу полиция задержала в качестве подозреваемой 49-летнюю женщину, которая ударила свою мать в квартире на улице Айа в Кохтла-Ярве.
В квартире на улице Тиймана в Нарве 34-летняя женщина ударила свою сестру и угрожала ей.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.