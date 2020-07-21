Вт, 21.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Арендатор уехал вместе с чужими вещами
17-19 июля 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

В субботу в полицию поступило сообщение, что съемщик квартиры на улице Тууле в Кохтла-Ярве, съезжая, забрал с собой чужое имущество на сумму 1500 евро.

Пожилые мужчины подверглись побоям

Полиция задержала 45-летнюю женщину, которая в воскресенье в квартире на улице Креэнхольми в Нарве ударила 70-летнего мужчину.

Задержали и 59-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в прошлую пятницу и субботу в Люганузеской волости он ударил двоих мужчин в возрасте 88 лет и 71 года.

В субботу полицию вызвали в Тойла, где неизвестный ударил 64-летнего мужчину.

Одна женщина ударила мать, другая - сестру

В пятницу полиция задержала в качестве подозреваемой 49-летнюю женщину, которая ударила свою мать в квартире на улице Айа в Кохтла-Ярве.

В квартире на улице Тиймана в Нарве 34-летняя женщина ударила свою сестру и угрожала ей.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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