ИСТОРИЯ ⟩ Как кохтла-ярвеские сопроводители олимпийского огня смогли увидеть и его зажжение

Прийду Прикс, попавший тогда в число сопровождавших олимпийский огонь, нынче в субботу явился на забег двух мыз в Мяэтагузе в той самой футболке и в тех же гольфах, в которых был 20 июля 1980 года. "Тогда представилась экстраординарная возможность оказаться настолько близко связанным с Олимпийскими играми, и этот день до сих пор помнится как особенный", - отметил он.