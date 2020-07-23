Пт, 24.07.2020
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ИСТОРИЯ ⟩ Как кохтла-ярвеские сопроводители олимпийского огня смогли увидеть и его зажжение

Кохтла-ярвеская команда сопровождающих олимпийский огонь в ожидании своей смены на Пирита теэ в Маарьямяэ.

ФОТО: Erakogu

40 лет назад четверть сотни спортивных активистов Кохтла-Ярве и его окрестностей стали непосредственными участниками Олимпийских игр, поскольку им довелось сопровождать олимпийский огонь за несколько минут до того, как молодой яхтсмен Вайко Вооремаа зажег его на церемониальной площадке Таллиннского центра парусного спорта и состоялось открытие олимпийской регаты.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Прийду Прикс, попавший тогда в число сопровождавших олимпийский огонь, нынче в субботу явился на забег двух мыз в Мяэтагузе в той самой футболке и в тех же гольфах, в которых был 20 июля 1980 года. "Тогда представилась экстраординарная возможность оказаться настолько близко связанным с Олимпийскими играми, и этот день до сих пор помнится как особенный", - отметил он.

Прийду Прикс надел в прошлую субботу ту же футболку, в которой 40 лет назад бежал, сопровождая олимпийский огонь, в Таллинне.

ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik

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