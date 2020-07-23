СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Компьютерные мошенники нашли очередную жертву

Пенсионер, отдавший банковскую карту незнакомцу, лишился денег

74-летний мужчина сообщил в полицию, что 11 июля в Нарве дал свою банковскую карту незнакомому мужчине, чтобы тот снял с его счета 50 евро в качестве благодарности. Спустя несколько дней пенсионер обнаружил, что с его счета пропало 480 евро.

Из машины пропали около 4000 евро

Во вторник полиция получила сообщение, что из припаркованного по улице Леннуки в Йыхви легкового автомобиля украли 3950 евро наличными.

Ударил супругу

Полиция задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в воскресенье в квартире на Пуру теэ в Ахтме он ударил свою супругу.

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