СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Компьютерные мошенники нашли очередную жертву
В прошлый вторник мошенникам, действующим в интернете, вновь удалось обманным путем вывести деньги с банковского счета одного жителя Ида-Вирумаа. В этот раз размер ущерба составил 529 евро. Полиция возбудила уголовное производство.
Пенсионер, отдавший банковскую карту незнакомцу, лишился денег
74-летний мужчина сообщил в полицию, что 11 июля в Нарве дал свою банковскую карту незнакомому мужчине, чтобы тот снял с его счета 50 евро в качестве благодарности. Спустя несколько дней пенсионер обнаружил, что с его счета пропало 480 евро.
Из машины пропали около 4000 евро
Во вторник полиция получила сообщение, что из припаркованного по улице Леннуки в Йыхви легкового автомобиля украли 3950 евро наличными.
Ударил супругу
Полиция задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в воскресенье в квартире на Пуру теэ в Ахтме он ударил свою супругу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.