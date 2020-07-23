Пт, 24.07.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Компьютерные мошенники нашли очередную жертву
19-21 июля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В прошлый вторник мошенникам, действующим в интернете, вновь удалось обманным путем вывести деньги с банковского счета одного жителя Ида-Вирумаа. В этот раз размер ущерба составил 529 евро. Полиция возбудила уголовное производство.

Пенсионер, отдавший банковскую карту незнакомцу, лишился денег

74-летний мужчина сообщил в полицию, что 11 июля в Нарве дал свою банковскую карту незнакомому мужчине, чтобы тот снял с его счета 50 евро в качестве благодарности. Спустя несколько дней пенсионер обнаружил, что с его счета пропало 480 евро. 

Из машины пропали около 4000 евро 

Во вторник полиция получила сообщение, что из припаркованного по улице Леннуки в Йыхви легкового автомобиля украли 3950 евро наличными. 

Ударил супругу

Полиция задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в воскресенье в квартире на Пуру теэ в Ахтме он ударил свою супругу. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ