Уроженец Йыхви Сийм-Маркус Пост вошел в баскетбольную сборную Эстонии

Главный тренер Эстонской взрослой сборной финн Юкка Тойяла включил Поста в число тех 18 игроков, которые будут представлять Эстонию на проходящем в выходные в Таллинне турнире Балтийской цепи, где команде предстоят игры с Литвой и Латвией, а также в двух встречах с Финляндией, которые состоятся на следующей неделе. По словам Тойяла, тренеры хотят, чтобы все прошедшие окончательный отбор игроки смогли хотя бы в одной встрече выйти на площадку.

Воспитанник известнейшего ида-вируского баскетбольного клуба "HITO" Пост, действовавший тут в качестве руководителя игры, перешел сначала в команду "Audentes", а затем - в раквереский "Tarvas". Предыдущие три года он играл в пярнуском "Sadam". В последнем незавершенном сезоне он был одним из основных игроков своей команды в эстонско-латвийской общей лиге, проводя в каждой игре на площадке в среднем по 29 минут, забрасывая по 11 очков и делая по семь результативных передач. По числу передач это было третьим результатом в лиге.

В турнирах по уличному баскетболу он еще и прошлым летом играл за команду "HITO/Suurköögid".

В этот вторник портал korvpall24.ee сообщил, что Пост переходит в таллиннский "Kalev/TLÜ", откуда может, впрочем, отправиться в случае подходящего предложения и в зарубежный клуб.