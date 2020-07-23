ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Скоростной интернет так же важен на селе, как дорога

С этим сталкиваются чаще всего тогда, когда на отдыхе попадают в такую местность, где в какой-то момент становится невозможно войти в социальные сети. Далеко не всегда речь идет о не затронутых людскими поселениями девственных лесах или болотах. Даже в тех районах отдыха, где часто бывают отдыхающие, а также имеются постоянные жители, - например, в Ида-Вирумаа на северном побережье Чудского озера, - интернет может зависать или вообще пропадать.

Обеспечение быстрого интернета во всей Эстонии много лет являлось одним из главных знаковых слов, когда речь вновь заходила о государственной региональной политике. Теперь, когда офисы на дому становятся все более распространенными также в сельском хозяйстве и других подходящих для сельской местности отраслях экономики и все больше процессов управляются дистанционно, наличие скоростного и стабильного интернета так же важно, как наличие нормальной дороги. Он привел бы на село больше как предпринимательства, так и людей.

Если несколько лет назад мобильная связь и интернет дошли также до подземных сланцевых шахт, что позволило повысить эффективность организации труда, то и на поверхности их наличие тоже должно стать нормой.