На новехонькой музыкальной площади в Йыхви зазвучат удары мяча

Турниры по уличному баскетболу часто проводились в Йыхви на рубеже веков, но прекратились после того, как церковный ров преобразовали, вернув ему исторический облик и, соответственно, лишив его баскетбольной площадки, а на центральной площади, где тоже играли в уличный баскетбол, новое покрытие быстро "продырявилось".

Теперь, после десяти лет перерыва, кольца для уличного баскетбола в Йыхви установят вновь - в этот раз на только что построенной музыкальной пощади между концертным домом и "Pargi Keskus". Этап чемпионата станет здесь первым после церемонии ее открытия крупным публичным мероприятием. "Музыкальная площадь очень хорошо подходит для уличного баскетбола", - говорит организатор турнира Эрик Сечков, по словам которого в воскресенье на музыкальной площади хотят разместить четыре баскетбольные площадки и трибуну для зрителей.

На части площадок уложат искусственное покрытие, на части будут стучать мячом прямо по брусчатке музыкальной площади. "Это гораздо лучшее покрытие для игры в баскетбол, чем асфальт", - отметил Сечков.

По его словам, в воскресенье в Йыхви ждут 50 команд из трех-четырех членов, начиная с возрастного класса U11. Во вторник зарегистрировались, например, команды с такими своеобразными именами, как "Aude Vihmaussid", "Kanad", "Kuked", "Kulunud Tossud" и другие. Записалась для участия и одна команда из Латвии - из Елгавы.

На смене веков в Йыхви можно было увидеть за игрой в уличный баскетбол успешно строившего в то время международную карьеру Мартина Мюйрсеппа и других игроков эстонской сборной. Кто приедет на этот раз, во многом, по словам Сечкова, зависит от погоды.

Вдобавок к площадкам для баскетбольных сражений в воскресенье на музыкальной площади установят спортивные качели, на которых желающие смогут попробовать себя в кийкинге - то есть в раскачивании качелей с переворачиванием через ось.