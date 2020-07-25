Ставшая известной на всю Эстонию благодаря своим отношениям с членом Рийгикогу, бывшим старейшиной Йыхвиской волости Мартином Репинским Екатерина Васильева последние пару лет имеет решающий вес в Йыхвиском волостном собрании. Вот и нынешним летом она перешла в лагерь организаторов властного переворота, в этот четверг стала председателем комиссии по культуре и от ее голоса зависит, сохранится ли нынешняя власть. В интервью Васильева также рассказывает о своем интересе к политике, активно обсуждаемых рабочих местах в Йыхвиской спортшколе и о бизнесах.

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- Почему вы хотели стать политиком, когда баллотировались в Йыхвиское волостное собрание почти три года назад?