СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина перечислила лжеинвестору 20000 евро

Побил спутницу жизни

В четверг полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в квартире на улице Гагарина в Силламяэ он ударил свою спутницу жизни.

Покупатель товара в интернете остался с носом

Потерпевший сообщил в полицию, что 11 июля заплатил продавцу по объявлению в интернете 240 евро, но товара до сих пор не получил, а деньги продавец не возвращает.

Целился в людей из оружия

В среду на улице Пушкина в Нарве вызванный на место происшествия полицейский патруль задержал 36-летнего мужчину, который целился в троих мужчин из предмета, напоминающего оружие.

Хулиганы разбили окна в трех машинах

В среду разбили оконные стекла трех автомобилей, стоявших на улице Вяйке в Кохтла-Ярве.

Вору понадобилась дорогая футболка

В прошлую субботу из магазина одежды на Пуру теэ в Йыхви украли футболку стоимостью 45 евро.

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