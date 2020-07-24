Сб, 25.07.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина перечислила лжеинвестору 20000 евро

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

Очередной жертвой интернет-мошенников стала 38-летняя женщина, которая сообщила в полицию, что по наущению неизвестного лица, представившегося биржевым маклером, перечислила на различные счета 20600 евро и лишилась этих денег. На просьбы вернуть деньги и выплатить обещанную прибыль никто больше не реагирует.

Побил спутницу жизни

В четверг полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в квартире на улице Гагарина в Силламяэ он ударил свою спутницу жизни.

Покупатель товара в интернете остался с носом

Потерпевший сообщил в полицию, что 11 июля заплатил продавцу по объявлению в интернете 240 евро, но товара до сих пор не получил, а деньги продавец не возвращает.

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В среду на улице Пушкина в Нарве вызванный на место происшествия полицейский патруль задержал 36-летнего мужчину, который целился в троих мужчин из предмета, напоминающего оружие.

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В среду разбили оконные стекла трех автомобилей, стоявших на улице Вяйке в Кохтла-Ярве.

Вору понадобилась дорогая футболка

В прошлую субботу из магазина одежды на Пуру теэ в Йыхви украли футболку стоимостью 45 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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