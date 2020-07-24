СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина перечислила лжеинвестору 20000 евро

Очередной жертвой интернет-мошенников стала 38-летняя женщина, которая сообщила в полицию, что по наущению неизвестного лица, представившегося биржевым маклером, перечислила на различные счета 20600 евро и лишилась этих денег. На просьбы вернуть деньги и выплатить обещанную прибыль никто больше не реагирует.
Побил спутницу жизни
В четверг полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в квартире на улице Гагарина в Силламяэ он ударил свою спутницу жизни.
Покупатель товара в интернете остался с носом
Потерпевший сообщил в полицию, что 11 июля заплатил продавцу по объявлению в интернете 240 евро, но товара до сих пор не получил, а деньги продавец не возвращает.
Целился в людей из оружия
В среду на улице Пушкина в Нарве вызванный на место происшествия полицейский патруль задержал 36-летнего мужчину, который целился в троих мужчин из предмета, напоминающего оружие.
Хулиганы разбили окна в трех машинах
В среду разбили оконные стекла трех автомобилей, стоявших на улице Вяйке в Кохтла-Ярве.
Вору понадобилась дорогая футболка
В прошлую субботу из магазина одежды на Пуру теэ в Йыхви украли футболку стоимостью 45 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.