ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Сийм-Валмар Кийслер

Очевидно, большая часть идавирусцев и не знает, что одним из их представителей в Рийгикогу является Сийм-Валмар Кийслер.
Баллотировавшийся в Ида-Вирумаа в качестве первого номера правящей партии "Isamaa" бывший министр по делам регионов и министр окружающей среды собрал здесь, правда, скудный урожай голосов - всего 379, но благодаря высокому местоположению в партийном списке позднее все же вошел в парламент в качестве замещающего члена.
К сожалению, до сих пор он там не выделялся своей деятельностью ни при решении вопросов Ида-Вирумаа, ни при рассмотрении других тем. Зато на завершающейся неделе он возник на картинке как один из самых известных деятелей, образовавших правое крыло в партии "Isamaa", значительно утратившей поддержку в обществе, но, несмотря на это, много лет участвующей в управлении государством.
Какова жизнестойкость и несущая способность этого крыла - получится из него новая группа лидеров "Isamaa" или оно отделится и станет самостоятельной партией - пока прогнозировать рано. Однако уже само по себе хорошо, если долго таившийся в парламенте представитель Ида-Вирумаа проснется от тянувшейся до середины лета зимней спячки и активизируется.