ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Сийм-Валмар Кийслер

Баллотировавшийся в Ида-Вирумаа в качестве первого номера правящей партии "Isamaa" бывший министр по делам регионов и министр окружающей среды собрал здесь, правда, скудный урожай голосов - всего 379, но благодаря высокому местоположению в партийном списке позднее все же вошел в парламент в качестве замещающего члена.

К сожалению, до сих пор он там не выделялся своей деятельностью ни при решении вопросов Ида-Вирумаа, ни при рассмотрении других тем. Зато на завершающейся неделе он возник на картинке как один из самых известных деятелей, образовавших правое крыло в партии "Isamaa", значительно утратившей поддержку в обществе, но, несмотря на это, много лет участвующей в управлении государством.