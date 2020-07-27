ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Искусство разумного убавления

На самом деле в большинстве мест происходит противоположное. Особенно здесь, в Ида-Вирумаа. Мы потеряли за 30 лет 40 процентов жителей, и специалисты спорят, скорее, о том, насколько резким - или плавным - окажется дальнейший спад. Исходя из этого, например, и в жилом строительстве наиболее актуальной темой является снос старых домов, а не возведение новых. Широкие трубы коммуникаций заменяются на более узкие, большие школы и детсады тоже становятся меньше.

Конечно, самоуправлениям по-прежнему придется бороться за новые инвестиции в местную жизненную среду и за каждого человека, чтобы у людей были желание и причина жить здесь. Строя планы развития, нужно в то же время считаться с реалиями: скорее, всего станет меньше, нежели добавится, и умелая адаптация к таким переменам, пожалуй, не самый сильный козырь в параде фантастических планов в ходе предвыборной борьбы, однако при развитии местного житья-бытья именно учет реалий принесет успех.