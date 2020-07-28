ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему претензии к оказывающей волости услуги по благоустройству фирме "N&V" возникли у волостной управы именно сейчас?

После того как избирательный союз Николая Осипенко, собственника оказывающей волости услуги по благоустройству и обслуживанию дорог фирмы "N&V", оказался в оппозиции, волостная управа стала более критически относиться к качеству работы этой фирмы, явствует из протокола заседания волостного управления, состоявшегося на прошлой неделе.
Старейшина Йыхвиской волости МАКС КАУР:
- Критика была и раньше, но теперь она уже начинает переливаться через край. На заседании волостного управления я действительно говорил, что в последнее время недовольные работами по озеленению и благоустройству жители волости чаще обращаются в волостное управление. На небрежную работу обратили внимание и некоторые депутаты. В настоящее время не успевают косить зоны зеленых насаждений так, как следует. Я не верю, что этим летом трава растет быстрее, чем в прошлые.
Обратил внимание на то, что волостным чиновникам следует тщательнее следить за соблюдением договора и фиксировать нарушения.
Это не политический вопрос - благоустройство в Йыхви должно быть на уровне. Действующий трехлетний договор закончится в следующем году. Обсудим, как провести новый тендер так, чтобы качество работы впредь было выше, а расходы волости - меньше.