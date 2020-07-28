ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему претензии к оказывающей волости услуги по благоустройству фирме "N&V" возникли у волостной управы именно сейчас?

- Критика была и раньше, но теперь она уже начинает переливаться через край. На заседании волостного управления я действительно говорил, что в последнее время недовольные работами по озеленению и благоустройству жители волости чаще обращаются в волостное управление. На небрежную работу обратили внимание и некоторые депутаты. В настоящее время не успевают косить зоны зеленых насаждений так, как следует. Я не верю, что этим летом трава растет быстрее, чем в прошлые.