ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Титул осенней столицы следует использовать нынче особенно хорошо

По сравнению с весной и началом лета положение с туризмом в Ида-Вирумаа стало немного повеселее.
Большая часть заведений размещения полны отдыхающих. Посетителей хватает также на летних мероприятиях и в музеях.
Но все же надо оценить, насколько нынешнее положение обусловлено сезонностью и каким оно будет осенью. Сильно пострадавший от коронакризиса туристический сектор держится сейчас на плаву во многом благодаря полученным от государства временным пособиям, а также отечественным туристам, многие из которых не рискнули нынче поехать на отдых за границу и несут свои деньги в местные заведения размещения.
Для турпредпринимателей ключевым вопросом является, как им справиться осенью, когда отпуска у соотечественников закончатся, отпускные деньги иссякнут, а обычного притока зарубежных туристов не будет. Если обычно весомую долю туристов в Ида-Вирумаа составляли россияне, то нынче осенью и зимой на них рассчитывать не придется.
Спасением стали бы дополнительные поводы, которые побуждали бы людей ездить в Ида-Вирумаа и в другое время года. Намеченные на позднее лето и осень музыкальные фестивали, о которых пишет сегодняшнее "Северное побережье", и, к примеру, Нарвский энергозабег предложат для этого лишь кратковременные и разовые возможности. Однако только их мало.
Возможно, именно нынче городу Нарва надо особенно постараться во имя того, чтобы как можно лучше наполнить содержанием свое звание осенней столицы. Сейчас последний момент подумать об этом и составить планы, чем привлечь людей из остальной Эстонии в Нарву и ее ближайшие окрестности этой красочной осенью.