ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Титул осенней столицы следует использовать нынче особенно хорошо

Большая часть заведений размещения полны отдыхающих. Посетителей хватает также на летних мероприятиях и в музеях.

Но все же надо оценить, насколько нынешнее положение обусловлено сезонностью и каким оно будет осенью. Сильно пострадавший от коронакризиса туристический сектор держится сейчас на плаву во многом благодаря полученным от государства временным пособиям, а также отечественным туристам, многие из которых не рискнули нынче поехать на отдых за границу и несут свои деньги в местные заведения размещения.

Для турпредпринимателей ключевым вопросом является, как им справиться осенью, когда отпуска у соотечественников закончатся, отпускные деньги иссякнут, а обычного притока зарубежных туристов не будет. Если обычно весомую долю туристов в Ида-Вирумаа составляли россияне, то нынче осенью и зимой на них рассчитывать не придется.

Спасением стали бы дополнительные поводы, которые побуждали бы людей ездить в Ида-Вирумаа и в другое время года. Намеченные на позднее лето и осень музыкальные фестивали, о которых пишет сегодняшнее "Северное побережье", и, к примеру, Нарвский энергозабег предложат для этого лишь кратковременные и разовые возможности. Однако только их мало.