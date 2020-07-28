Вт, 28.07.2020
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ПОЖАРЫ ⟩ Жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

В понедельник в два часа ночи в центр тревоги поступило сообщение о том, что вся лестница в одном из многоквартирных домов в Ярвеской части города Кохтла-Ярве задымлена и в доме пропало электричество.

Спасатели определили, что в расположенном в подвале электрическом щите загорелись находящиеся под напряжением электропровода. Были эвакуированы восемь жителей. Через час, после того как пожар был потушен, они вернулись в квартиры.

Искра от костра подожгла коттедж

 В воскресенье около четырех часов утра в Ярвеской части города Кохтла-Ярве загорелся одноэтажный коттедж. Людей в нем не было. Спасатели обратили внимание, что рядом с домом горит большой костер, и, скорее всего, возгорание произошло от искры.

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