МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.07-06.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 30 июля

* В Йыхвиском городском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: группа "Konzales", интерлюдии Таммикуского смешанного ансамбля и женской танцевальной группы "Таммику".

* В концертном доме "Geneva" в Нарве в 19.00 - концерт в рамках XXVI Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского.

* В нарва-йыэсууском парке Солнца в 19.00 - концерт "Песни Высоцкого".

Пятница, 31 июля

* На Силлаоруской гидроэлектростанции - фестиваль окружающей среды и культуры "Purfest 2020": в 11.00 - семинар на тему окружающей среды, в 17.00 - "Kui puhas on Purtse jõgi?" / "Насколько чиста река Пуртсе?", в 19.00 - лекция Алексея Туровского, в 21.00 - концерт Мика Педая. Вход на территорию свободный.

Суббота, 1 августа

* В Соонурмеской библиотеке в 14.00 - день деревни Соонурме. Выступают Эрвин Лиллепеа и группа "Kruiis".

* На Силлаоруской гидроэлектростанции - фестиваль окружающей среды и культуры "Purfest 2020": в 20.00 - "Boamadu", в 21.30 - "NOËP". Билет - 15 евро.

* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - группа "TLM" (Рига).

Среда, 5 августа

* В доме отдыха "Karukell" в 19.00 - третий концерт-сюрприз, исполнитель выяснится только на месте. Билет - 15 евро.

Четверг, 6 августа

* В Йыхвиском городском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: поет Александр Ласиков, в перерывах глаз порадует женская танцевальная группа "Gevi".

* На мызе Иллука в 19.00 - "Meile on palju antud", концерт по творчеству Олава Эхала. Выступают Кяди Плаас, Мати Тури и Хайн Хылпус. Билеты - 8-12 евро.

СПОРТ

Пятница, 31 июля

* На пляже у спа-отеля "Meresuu" в Нарва-Йыэсуу в 17.00 - бег на морскую милю. Основная дистанция - 2 км.

Суббота, 1 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного турнира клуба "Into".

* На площади у "Вирула" в Кохтла-Ярве в 11.00 - этап чемпионата Эстонии по уличному баскетболу.

* На кивиылиском терриконе в 11.00 - Райн Сеэпыльд и Олле Рыук предпримут попытку эверестинга.

* На пляже у спа-отеля "Noorus" в Нарва-Йыэсуу в 12.00 - пляжный бег. Основная дистанция - 6 км вдоль пляжа.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - СК "Noorus-96" (Йыгева).

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

Воскресенье, 2 августа

* На поле с искусственным покрытием в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Flora II" (Таллинн).

Понедельник, 3 августа

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 4 августа

* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааских роллерных вечеров по будням.

Среда, 5 августа

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Олгина в 18.00 - Нарвская среда ориентирования. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.

* В Ийзакуском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

РАЗНОЕ

Суббота, 1 августа

* На деревенской площади в Алайыэ - III День причудских деревень: в 12.00 - Ряпушковый бег, с 16.00 - концерт, детская программа, в 21.00 - огненное шоу.

* По ул. Рая, 5 в Липовой ямке в Нарве с 12.00 до 15.00 - ярмарка-дегустация "Вкусы Нарвы".

Воскресенье, 2 августа

* В роллерном парке, расположенном у шахты-музея в Кохтла-Нымме, в 11.00 - демодень, на котором профессионалы продемонстрируют трюки любителям.

* На площадке Фёренхофа на улице Ранна в Тойла в 14.00 - открытие только что законченного памп-трека. На месте будут профессиональные гонщики, которые покажут трюки и дадут мастер-классы.

Среда, 5 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 11.00 - детский завтрак: мастер-класс по технике граттажа и лекция о творчестве художника Ивана Шишкина. Вход свободный.