СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщины пострадали от рук мужчин

В пятницу полиция задержала 41-летнего мужчину, который ударил свою супругу и нанес ей травмы в квартире на улице Калеви в Кохтла-Ярве.
В воскресенье полиции пришлось вмешаться в ссору, вспыхнувшую в подъезде дома на улице Кеваде в Нарве, в ходе которой 62-летний мужчина нанес телесные повреждения своей бывшей спутнице жизни.
В субботу в квартире на улице Кеск в Силламяэ 26-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, причинив ей физическую боль. Аналогичный инцидент произошел в воскресенье в Тойлаской волости, где в ходе семейной ссоры 33-летний мужчина поднял руку на свою супругу. Полиция задержала мужчину.
Попыталась украсть товар в магазине
В пятницу полицию вызвали в магазин на улице Мыйза в Нарве, где была поймана женщина, которая попыталась украсть товары на сумму около 30 евро.