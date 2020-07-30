СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщины пострадали от рук мужчин

В воскресенье полиции пришлось вмешаться в ссору, вспыхнувшую в подъезде дома на улице Кеваде в Нарве, в ходе которой 62-летний мужчина нанес телесные повреждения своей бывшей спутнице жизни.

В субботу в квартире на улице Кеск в Силламяэ 26-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, причинив ей физическую боль. Аналогичный инцидент произошел в воскресенье в Тойлаской волости, где в ходе семейной ссоры 33-летний мужчина поднял руку на свою супругу. Полиция задержала мужчину.

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