Чт, 30.07.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщины пострадали от рук мужчин

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В пятницу полиция задержала 41-летнего мужчину, который ударил свою супругу и нанес ей травмы в квартире на улице Калеви в Кохтла-Ярве.

В воскресенье полиции пришлось вмешаться в ссору, вспыхнувшую в подъезде дома на улице Кеваде в Нарве, в ходе которой 62-летний мужчина нанес телесные повреждения своей бывшей спутнице жизни.

В субботу в квартире на улице Кеск в Силламяэ 26-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, причинив ей физическую боль. Аналогичный инцидент произошел в воскресенье в Тойлаской волости, где в ходе семейной ссоры 33-летний мужчина поднял руку на свою супругу. Полиция задержала мужчину.

Попыталась украсть товар в магазине

В пятницу полицию вызвали в магазин на улице Мыйза в Нарве, где была поймана женщина, которая попыталась украсть товары на сумму около 30 евро.

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