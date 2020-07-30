Фортуна покинула идавирусцев в Ряпина

- Трасса в Ряпина печально известна тем, что в дождь превращается в грязное месиво, что не радует гонщиков-любителей. Некоторые отказались по этой причине, у некоторых были проблемы со здоровьем, - сказал представитель Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме.

Езда по густой грязи повреждают цепь, цепные колеса и тормозные колодки, и для любителя это означает весьма значительные расходы. Гонщиков из других уголков Эстонии тоже было меньше обычного. "На этот раз ливень щедро полил трассу, и если во время гонок в детских классах еще можно было пожаловаться на грязь, то к началу состязаний среди взрослых трасса была в порядке и с каждым стартом становилась все лучше", - рассказал Кеэрме.

В спорте без удачи не обойтись, но в этот раз фортуна покинула идавирусцев. Неделей ранее победивший в своем классе "MX D" гонщик Эрки Раннамеэс упал так, что деталь руля залетела в голенище сапога. Чтобы разобраться с ситуацией, ему потребовалось очень много времени и посторонняя помощь, так что в одном из заездов он вообще не набрал очков. А Аллар Кеэрме, который хорошо стартовал в классе "MX C", заглушил мотоцикл на скользкой трассе и потерял время, пока заводил его. "В обычном кроссе заезды короткие, все постоянно мчатся на полном газу, так что каждая такая оплошность отбрасывает тебя назад, и ликвидировать отставание невозможно", - сказал Аллар Кеэрме.