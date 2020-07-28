Вт, 28.07.2020
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Сийм-Маркус Пост мощно дебютировал в национальной сборной

Сийм-Маркус Пост смог провести на площадке в воскресной игре с Латвией 22 с половиной минуты.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Впервые попавший в эстонскую баскетбольную сборную уроженец Йыхви Сийм-Маркус Пост провел в воскресенье успешную дебютную игру и внес значительный вклад в победу над Латвией.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Во второй встрече турнира Балтийской цепи Эстония выиграла у Латвии со счетом 84:67 и завоевала кубок турнира, к тому же победив в пятницу очень сильную команду Литвы. Если в пятничной игре 23-летний Пост не участвовал, то во встрече с Латвией главный тренер эстонской сборной финн Юкка Тойяла доверил ему сыграть целых 22 минуты, примерно поровну деля время в роли руководителя игры с героем пятничной встречи Керром Крийсом, и выпустил его на площадку уже на седьмой минуте.

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