Сийм-Маркус Пост мощно дебютировал в национальной сборной

Во второй встрече турнира Балтийской цепи Эстония выиграла у Латвии со счетом 84:67 и завоевала кубок турнира, к тому же победив в пятницу очень сильную команду Литвы. Если в пятничной игре 23-летний Пост не участвовал, то во встрече с Латвией главный тренер эстонской сборной финн Юкка Тойяла доверил ему сыграть целых 22 минуты, примерно поровну деля время в роли руководителя игры с героем пятничной встречи Керром Крийсом, и выпустил его на площадку уже на седьмой минуте.