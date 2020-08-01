"Наш герой!" - так приветствуют Йоэля Кыйва еще через несколько дней после его возвращения с 63-й регаты пролива Муху, когда мы встречались с ним в порту Тойла, чтобы взять у яхтсмена интервью. 29 июня именно отсюда он пустился в трехнедельное плавание, накануне вечером сломав руку. Тем не менее он поучаствовал как в регате Хольми, так и в Муху-Вяйн, прежде чем дал наложить на руку гипс. Получил ли он специальную награду за отвагу? "За это надо бы получить по шее, а не специальную награду", - посмеивается страстный яхтсмен.