"Наш герой!" - так приветствуют Йоэля Кыйва еще через несколько дней после его возвращения с 63-й регаты пролива Муху, когда мы встречались с ним в порту Тойла, чтобы взять у яхтсмена интервью. 29 июня именно отсюда он пустился в трехнедельное плавание, накануне вечером сломав руку. Тем не менее он поучаствовал как в регате Хольми, так и в Муху-Вяйн, прежде чем дал наложить на руку гипс. Получил ли он специальную награду за отвагу? "За это надо бы получить по шее, а не специальную награду", - посмеивается страстный яхтсмен.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Что случилось с рукой?

- Упал на локоть. Почувствовал, что больно, но... Можно сказать, что эти три недели вообще стали настоящим приключением. Когда выводил лодку из порта Тойла, то в фарватере ударился рулем о дно и руль сломался. Со сломанным рулем поехал в Вийнисту, оттуда через два дня в Локса, где пять часов чинил его. Руль отремонтировал, снова спустил лодку на воду и в два часа ночи был уже в Пирита.