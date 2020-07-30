Чт, 30.07.2020
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько человек мог заразить тартуский коронапутешественник?

Ирина Донченко.

ФОТО: Ээро Вабамяги / Postimees

Получивший распоряжение оставаться в самоизоляции инфицированный коронавирусом тартусец несколько дней передвигался по общественным местам в Нарве.

Советник отдела Департамента здоровья по мониторингу инфекционных заболеваний и борьбе с эпидемиями ИРИНА ДОНЧЕНКО: 

- Covid-19 - инфекционное заболевание, передающееся капельным путем, главным образом при близком контакте. Тут очень многое зависит от организма человека. Человек мог находиться в близком контакте и не заразиться, или если он получил определенное количество вируса, то организм с ним борется и справляется. В некоторых случаях не справляется, и от этого зависит, заразится ли человек и как будет протекать заболевание.   

Все люди, более продолжительное время близко контактировавшие с ним, относятся к группе риска и могли заразиться. Следующие 14 дней после контакта покажут, заразились люди или нет.

Конечно, очень важно, чтобы человек осмелился признаться, что да, действительно был там-то и там-то. Чем больше мы узнаем, где находился человек, тем больше сможем информировать других людей о том, что они находились в возможном контакте с инфицированным и им надо понаблюдать за своим здоровьем.

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