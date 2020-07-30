ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько человек мог заразить тартуский коронапутешественник?

Советник отдела Департамента здоровья по мониторингу инфекционных заболеваний и борьбе с эпидемиями ИРИНА ДОНЧЕНКО:

- Covid-19 - инфекционное заболевание, передающееся капельным путем, главным образом при близком контакте. Тут очень многое зависит от организма человека. Человек мог находиться в близком контакте и не заразиться, или если он получил определенное количество вируса, то организм с ним борется и справляется. В некоторых случаях не справляется, и от этого зависит, заразится ли человек и как будет протекать заболевание.

Все люди, более продолжительное время близко контактировавшие с ним, относятся к группе риска и могли заразиться. Следующие 14 дней после контакта покажут, заразились люди или нет.