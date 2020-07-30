ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В самовосхвалении стоит знать меру

В последние недели некоторые йыхвиские политики устроили в социальных сетях гонку за право повесить себе на шею победный венок за реновацию стадиона Йыхвиской русской основной школы. К этому прилагаются позирование на фотографиях и видеокадры с самими политиками на стадионе. Один депутат для добавления весомости своей роли даже привел церковника, чтобы тот проехал по беговой дорожке на велосипеде и разорвал финишную ленту. Словно в каком-то особенно абсурдном комедийном фильме.

То, что в Йыхви теперь есть первый реновированный современный школьный стадион, это, разумеется, хорошо. Но со стороны местных политиков неуместно окружать себя ореолом славы за это и пытаться создать впечатление, будто это произошло по их личной милости. Стадион, как и другие общественные объекты, строится не на их собственные деньги, а на деньги местных налогоплательщиков и государства. Работа политиков - выбирать, на что потратить деньги, и стоять за то, чтобы эти деньги использовались максимально эффективно.

В случае с данным стадионом не стоит забывать, что его строительство обошлось почти наполовину дороже запланированного - вместо 450000 евро потратили более 700000 евро - и срок строительства оказался в два раза дольше. Когда некоторые политики хвалятся, что они "изыскали" необходимые дополнительные средства, то по сути это означает, что что-то другое пришлось отменить или отложить.