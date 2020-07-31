СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сообщивший коды доступа к банковскому счету лишился 1650 евро

Один мужчина ударил сожительницу, другой толкнул мать

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который в среду в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве ударил свою спутницу жизни и нанес ей травмы.

В прошлую субботу в квартире на улице Виру в Силламяэ 22-летний мужчина в ходе семейной ссоры толкнул свою мать и причинил ей боль.

Российский лодочник получил штраф

Пограничники Васкнарвского кордона задержали на реке Нарве пересекшую линию границы и оказавшуюся в эстонских водах российскую лодку, в которой находились четыре человека. Водителю лодки выписали штраф.

Вцепился зубами в руку полицейского

Полиция задержала 68-летнего мужчину, который во вторник на улице Гагарина в Силламяэ укусил находившегося при исполнении 26-летнего патрульного полицейского.

Мужчина был за рулем, хотя не имел водительских прав, а у автомобиля отсутствовал действующий техосмотр. Когда машину начали эвакуировать, мужчина вышел из себя и не подчинялся распоряжениям. Когда полицейские применили силу и газовое оружие, чтобы успокоить мужчину, тот укусил одного из стражей правопорядка за руку.

В отношении мужчины возбуждено производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

"Отзывчивый" псевдосотрудник банка выманил более 800 евро

Житель Нарвы лишился 818 евро, когда поверил позвонившему ему мошеннику, который представился работником банка и спросил PIN-коды от интернет-банка, так как банковский счет потерпевшего якобы подвергся неправомерному использованию и необходимо проверить совершенные транзакции. Потерпевший поверил и сообщил незнакомцу по телефону коды от своего банковского счета.

В Кохтла-Ярве угнали ковшовый погрузчик

В период с 22 по 28 июля с площадки на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве украли ковшовый погрузчик и щетку для погрузчика.

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