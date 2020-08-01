Пять лет назад известный джазмен Владимир Высоцкий принял вызов - возглавить Силламяэскую музыкальную школу, в которой когда-то и сам учился. Из столицы перебрался в город своего детства и ни минуты не пожалел об этом - утверждает, что в маленьком городе жить комфортно и очень интересно. В прошлом году он взвалил на свои плечи еще один большой груз - возглавил Силламяэский центр культуры. О том, как удается везде успевать, о насущных делах и планах был наш разговор красивым летним днем.