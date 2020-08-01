Сб, 1.08.2020
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яак Ааб

Яак Ааб.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министр государственного управления Яак Ааб на этой неделе отправил руководителям города Нарвы письмо с прямым посылом: хватит валять дурака, улицам, до сих пор носящим имена коммунаров-душегубов Даумана и Тиймана, нужно дать другие названия.

Несомненно, существуют гораздо более важные вопросы, чем то, чьи имена носят две нарвские улицы. Однако эта тянущаяся около двадцати лет тяжба между государственной властью и властями Нарвы стала своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей их взаимоотношения.

Трудно понять, почему власти города Нарвы, во главе которого за это время сменилось множество людей, до сих пор упрямятся и судорожно держатся за эти имена. Возможно, это как бы демонстрация избирателям твердости характера с расчетом на то, что это поможет набрать голоса.

Президент Керсти Кальюлайд в позапрошлом году подарила Нарве символические таблички с названиями "Солдина" и "Кивилинна", которые должны были стать новыми названиями этих улиц. Никакого эффекта. Теперь тема уже дошла до заседания правительства республики.

Яак Ааб в своем меморандуме категоричен. Интересно, что он предпримет, если власти Нарвы и теперь найдут множество предлогов, чтобы не обращать внимания на его требование.

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