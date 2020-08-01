ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яак Ааб

Несомненно, существуют гораздо более важные вопросы, чем то, чьи имена носят две нарвские улицы. Однако эта тянущаяся около двадцати лет тяжба между государственной властью и властями Нарвы стала своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей их взаимоотношения.

Трудно понять, почему власти города Нарвы, во главе которого за это время сменилось множество людей, до сих пор упрямятся и судорожно держатся за эти имена. Возможно, это как бы демонстрация избирателям твердости характера с расчетом на то, что это поможет набрать голоса.

Президент Керсти Кальюлайд в позапрошлом году подарила Нарве символические таблички с названиями "Солдина" и "Кивилинна", которые должны были стать новыми названиями этих улиц. Никакого эффекта. Теперь тема уже дошла до заседания правительства республики.