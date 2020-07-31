Пт, 31.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Ида-Вируской центральной больнице снова можно посещать больных

Ида-Вируская центральная больница.

ФОТО: Илья Смирнов

В Ида-Вируской центральной больнице с 1 августа снова возможно посещать пациентов.

В связи с риском распространения коронавируса при посещении действует ряд ограничений и требований. Посещать пациентов можно только с разрешения персонала больницы. Работников следует немедленно уведомить о своем прибытии в отделение. Персонал имеет право ограничить передвижение посетителей по отделению.

Посещать больных разрешается только тем, кто не имел контакта с больным COVID-19 и у кого нет симптомов вирусных заболеваний. Приходить в гости можно только по одному и максимум на полчаса.

У входа в больницу и поликлинику посетителям обеспечена возможность воспользоваться маской и средствами для дезинфекции рук.

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