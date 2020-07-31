В Ида-Вируской центральной больнице снова можно посещать больных

В связи с риском распространения коронавируса при посещении действует ряд ограничений и требований. Посещать пациентов можно только с разрешения персонала больницы. Работников следует немедленно уведомить о своем прибытии в отделение. Персонал имеет право ограничить передвижение посетителей по отделению.

Посещать больных разрешается только тем, кто не имел контакта с больным COVID-19 и у кого нет симптомов вирусных заболеваний. Приходить в гости можно только по одному и максимум на полчаса.