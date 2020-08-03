ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тойла открыли памп-трек с изюминкой

Построенный на месте тойлаского скейт-парка памп-трек его проектировщик-строитель охарактеризовал как детскую игровую площадку. На асфальтированной трассе с небольшими подъемами и спусками можно разогнаться под гору и, изменив положение тела, снова подняться в гору не ускоряясь. Отсюда и название памп (от англ. "pump" - "качать". - Прим. пер.). Тем не менее носить шлем и защитную экипировку строго рекомендуется.