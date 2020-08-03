ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тойла открыли памп-трек с изюминкой

Построенный на месте тойлаского скейт-парка памп-трек его проектировщик-строитель охарактеризовал как детскую игровую площадку. На асфальтированной трассе с небольшими подъемами и спусками можно разогнаться под гору и, изменив положение тела, снова подняться в гору не ускоряясь. Отсюда и название памп (от англ. "pump" - "качать". - Прим. пер.). Тем не менее носить шлем и защитную экипировку строго рекомендуется.
У тойлаской трассы есть своя изюминка: в нее встроены элементы, выполняющие функцию скейт-парка. "Мы добавили к трассе серию трамплинов, так что трассой смогут воспользоваться и велосипедисты-трюкачи, скейтбордисты и другие молодые люди, увлекающиеся экстремальными видами спорта", - сказал куратор строительства Хенри Калм.
Эти более крутые участки можно и объехать. "Новые трассы мы будем строить именно так, чтобы объединить два разных аттракциона с разной степенью сложности", - отметил Калм.
- Старый скейт-парк амортизировался. Надеемся, что асфальтированная трасса на искусственном холмистом ландшафте окажется устойчивее к нашим погодным условиям и прослужит долго, не требуя лишних расходов на обслуживание, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.
Десятки детей, пришедших опробовать трассу в день открытия, красноречиво доказали, что сделанное им по душе.