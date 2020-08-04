СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Старики подрались
В воскресенье в Люганузеской волости полиция задержала 74-летнего мужчину, который напал на 65-летнего мужчину и нанес ему травмы.
Близкие выясняли отношения с помощью рукоприкладства
В воскресенье в частном доме в Нарве полиция задержала 43-летнего мужчину, который ударил свою супругу. В субботу на проспекте Кангеласте в Нарве задержали 44-летнего мужчину, причинившего боль своей супруге. В тот же день в своей квартире на улице Раху в Нарве 43-летний мужчина ударил свою жену.
На улице Ору 34-летний мужчина ударил свою спутницу жизни.
В Силламяэ на улице Каяка 32-летний мужчина причинил боль своей спутнице жизни. На улице Кеск свою сожительницу ударил 44-летний мужчина.
Всех обидчиков полиция задержала в качестве подозреваемых.
Грабитель ударил женщину и отнял кошелек
В пятницу полиция получила сообщение, что в развлекательном заведении на проспекте Кангеласте в Нарве мужчина ударил 37-летнюю женщину и отнял у нее кошелек вместе с документами и телефон. Предварительная оценка материального ущерба - 130 евро.
В Ору сожгли дорогой автомобиль
В пятницу в Оруской части города Кохтла-Ярве был уничтожен легковой автомобиль "Kia". Ущерб предварительно оценен в 54700 евро.
Мошенник получил от очередной жертвы более 6000 евро
В пятницу полиция получила сообщение об очередном случае мошенничества, когда потерпевшему позвонили от имени работника банка и спросили коды доступа в связи с неправомерным использованием его банковского счета. Пострадавший сообщил коды и лишился 6309 евро.
Полиция поймала угонщика мопеда
В воскресенье на улице Кеваде в Нарве полиция задержала передвигавшегося на мопеде 17-летнего юношу, который подозревается в угоне мопеда.
Незаконно выловленную рыбу выпустили в воду
В воскресенье лодочный патруль Мустайыэской службы Нарвского кордона обнаружил в реке Нарве не обозначенную должным образом снасть. Снасть вытащили из реки, а рыб выпустили обратно в воду.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.