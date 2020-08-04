СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Старики подрались

Близкие выясняли отношения с помощью рукоприкладства

В воскресенье в частном доме в Нарве полиция задержала 43-летнего мужчину, который ударил свою супругу. В субботу на проспекте Кангеласте в Нарве задержали 44-летнего мужчину, причинившего боль своей супруге. В тот же день в своей квартире на улице Раху в Нарве 43-летний мужчина ударил свою жену.

На улице Ору 34-летний мужчина ударил свою спутницу жизни.

В Силламяэ на улице Каяка 32-летний мужчина причинил боль своей спутнице жизни. На улице Кеск свою сожительницу ударил 44-летний мужчина.

Всех обидчиков полиция задержала в качестве подозреваемых.

Грабитель ударил женщину и отнял кошелек

В пятницу полиция получила сообщение, что в развлекательном заведении на проспекте Кангеласте в Нарве мужчина ударил 37-летнюю женщину и отнял у нее кошелек вместе с документами и телефон. Предварительная оценка материального ущерба - 130 евро.

В Ору сожгли дорогой автомобиль

В пятницу в Оруской части города Кохтла-Ярве был уничтожен легковой автомобиль "Kia". Ущерб предварительно оценен в 54700 евро.

Мошенник получил от очередной жертвы более 6000 евро

В пятницу полиция получила сообщение об очередном случае мошенничества, когда потерпевшему позвонили от имени работника банка и спросили коды доступа в связи с неправомерным использованием его банковского счета. Пострадавший сообщил коды и лишился 6309 евро.

Полиция поймала угонщика мопеда

В воскресенье на улице Кеваде в Нарве полиция задержала передвигавшегося на мопеде 17-летнего юношу, который подозревается в угоне мопеда.

Незаконно выловленную рыбу выпустили в воду

В воскресенье лодочный патруль Мустайыэской службы Нарвского кордона обнаружил в реке Нарве не обозначенную должным образом снасть. Снасть вытащили из реки, а рыб выпустили обратно в воду.

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