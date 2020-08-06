СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Отдал мошенникам 1600 евро

Во вторник Йыхвиское отделение полиции начало очередное уголовное производство в связи с распространившейся за последние недели мошеннической схемой. Жертва, которой по телефону позвонил лжеработник банка, сообщила ему необходимые для доступа к счету коды и лишилась 1602 евро.