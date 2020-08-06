СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Отдал мошенникам 1600 евро
Во вторник Йыхвиское отделение полиции начало очередное уголовное производство в связи с распространившейся за последние недели мошеннической схемой. Жертва, которой по телефону позвонил лжеработник банка, сообщила ему необходимые для доступа к счету коды и лишилась 1602 евро.
Мужчина ударил сожительницу
Полиция задержала во вторник 38-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей сожительницы в квартире дома на бульваре Мере в Силламяэ.
С хутора украли брус
С территории хутора в деревне Вазавере Алутагузеской волости украли 100 штук трехметрового бруса и алюминиевую лестницу. Первоначальный ущерб составил 700 евро.
Неизвестный повредил автомобиль
В понедельник в полицию поступило сообщение, что на проспекте Выйду в Нарве у легкового автомобиля "Volkswagen" разбили стекла и фары.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.