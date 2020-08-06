МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.08-13.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 6 августа

* В Йыхвиском городском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: поет Александр Ласиков, в перерывах глаз порадует женская танцевальная группа "Gevi".

* На мызе Иллука в 19.00 - "Meile on palju antud", концерт по творчеству Олава Эхала. Выступают Кяди Плаас, Мати Тури и Хайн Хылпус. Билеты - 8-12 евро.

Пятница, 7 августа

* На хуторе Пости в деревне Сака в 19.00 - концерт на террасе. Выступает Вийвика Вийкберг. Информация по тел. 514 3930, Тоомас Ныммисте.

Суббота, 8 августа

* На певческой сцене в Ийзаку в 17.00 - "20 лет спустя", концерт бывших молодежных бендов Ийзакуского народного дома. Вход свободный.

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - концерт "Летние ритмы". Выступают молодежная группа "Be Hateful", кавер-группа "Dochka Bossa". Вход свободный.

* На певческой сцене мызы Сака в 19.00 - "Pimekohting" / "Свидание вслепую", спектакль Театра комедии. Билеты - 15,90-17,90 евро.

* На террасе кафе в парке Тойла в 19.00 - концерт Айри Аллвеэ.

Воскресенье, 9 августа

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 театр "Ильмарине" приглашает детей и взрослых на интерактивный кукольный спектакль "Приключения петуха". Для детей от двух лет. Билет - 3,50 евро.

* На мызе Майдла в 12.00 в рамках летнего фестиваля камерной музыки "Классика и звезды" - концерт "Любовь поэта": Кристьян-Яанек Мёльдер (баритон), Хелин Халлик (гитара), Тяхе-Леэ Лийв (рояль). В программе Шуман, Чайковский, Кангро. Вход по билетам игры "Unustatud mõisad".

* На площадке для пикника на хуторе Пости в деревне Сака в 17.00 - Марек Садам и Тыну Лайкре с программой "Sumeda augusti õhtu lood". Билет - 10 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас Ныммисте.

Вторник, 11 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция: жизнь и творчество художника Аркадия Пластова.

Среда, 12 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - детский утренник, посвященный сказкам. В гостях - художник Эдуард Конт.

Четверг, 13 августа

* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: "Любимые песни Раймонда Валгре", трио "Senjo", Ааре Вахер музицирует на саксофоне. Вход свободный.

СПОРТ

Суббота, 8 августа

* На пляже Нарва-Йыэсуу - соревнования по пляжному футболу и волейболу.

* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 5.00 - старт ультрабега; в программе дистанции 33 км, 63 км и 126 км.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.

* На трассах для мотокросса в Пюхаору в 11.00 - мотокросс; день первый.

* В Сакаском парке в 14.00 - второй мемориал Рауля Рыымуса по уличному баскетболу.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Flora U21" (Таллинн).

Воскресенье, 9 августа

* На пляже Нарва-Йыэсуу - соревнования по пляжному футболу и волейболу.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 11.00 - велосоревнование.