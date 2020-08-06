МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.08-13.08

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 6 августа
* В Йыхвиском городском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: поет Александр Ласиков, в перерывах глаз порадует женская танцевальная группа "Gevi".
* На мызе Иллука в 19.00 - "Meile on palju antud", концерт по творчеству Олава Эхала. Выступают Кяди Плаас, Мати Тури и Хайн Хылпус. Билеты - 8-12 евро.
Пятница, 7 августа
* На хуторе Пости в деревне Сака в 19.00 - концерт на террасе. Выступает Вийвика Вийкберг. Информация по тел. 514 3930, Тоомас Ныммисте.
Суббота, 8 августа
* На певческой сцене в Ийзаку в 17.00 - "20 лет спустя", концерт бывших молодежных бендов Ийзакуского народного дома. Вход свободный.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - концерт "Летние ритмы". Выступают молодежная группа "Be Hateful", кавер-группа "Dochka Bossa". Вход свободный.
* На певческой сцене мызы Сака в 19.00 - "Pimekohting" / "Свидание вслепую", спектакль Театра комедии. Билеты - 15,90-17,90 евро.
* На террасе кафе в парке Тойла в 19.00 - концерт Айри Аллвеэ.
Воскресенье, 9 августа
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 театр "Ильмарине" приглашает детей и взрослых на интерактивный кукольный спектакль "Приключения петуха". Для детей от двух лет. Билет - 3,50 евро.
* На мызе Майдла в 12.00 в рамках летнего фестиваля камерной музыки "Классика и звезды" - концерт "Любовь поэта": Кристьян-Яанек Мёльдер (баритон), Хелин Халлик (гитара), Тяхе-Леэ Лийв (рояль). В программе Шуман, Чайковский, Кангро. Вход по билетам игры "Unustatud mõisad".
* На площадке для пикника на хуторе Пости в деревне Сака в 17.00 - Марек Садам и Тыну Лайкре с программой "Sumeda augusti õhtu lood". Билет - 10 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас Ныммисте.
Вторник, 11 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция: жизнь и творчество художника Аркадия Пластова.
Среда, 12 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - детский утренник, посвященный сказкам. В гостях - художник Эдуард Конт.
Четверг, 13 августа
* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: "Любимые песни Раймонда Валгре", трио "Senjo", Ааре Вахер музицирует на саксофоне. Вход свободный.
СПОРТ
Суббота, 8 августа
* На пляже Нарва-Йыэсуу - соревнования по пляжному футболу и волейболу.
* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 5.00 - старт ультрабега; в программе дистанции 33 км, 63 км и 126 км.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.
* На трассах для мотокросса в Пюхаору в 11.00 - мотокросс; день первый.
* В Сакаском парке в 14.00 - второй мемориал Рауля Рыымуса по уличному баскетболу.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Flora U21" (Таллинн).
Воскресенье, 9 августа
* На пляже Нарва-Йыэсуу - соревнования по пляжному футболу и волейболу.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 11.00 - велосоревнование.
* На трассах для мотокросса в Пюхаору в 11.00 - мотокросс; день второй.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - "Tammeka II" (Тарту).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Kalev II" (Таллинн).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Wolves" (Йыгева).
Понедельник, 10 августа
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 11 августа
* В спортцентре в Паннъярве в 18.00 - забег ловких.
Среда, 12 августа
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
Четверг, 13 августа
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 21-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.
РАЗНОЕ
Пятница, 7 августа
* На пляже Нарва-Йыэсуу в 12.00 - конкурс песчаных фигур. Тема этого года - герои эстонских сказок. Для вдохновения рекомендуем прочитать в библиотеке книгу "Старинные эстонские народные сказки" или сказки "Воробей готовит квас", "Гном из-под печки", "Заклинатель змей", "Запретный узел".
Суббота, 8 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 10.00 - День города. В этом году в городе будет несколько небольших площадок, где жители и гости Нарва-Йыэсуу смогут найти занятие по душе. В парках будет звучать музыка, на пляже пройдут соревнования по футболу любительских команд, на скейт-площадке у школы пройдет молодежный турнир. Подробная программа на https://www.facebook.com/events/2644483072326924/
* В Нарва-Йыэсуу с 10.00 - день городских кафе. На территории Нарва-Йыэсууского краеведческого музея (ул. Нурме, 38) все желающие смогут отлично провести время, послушать музыку, принять участие в мастер-классах, сделать своими руками сувенир и, конечно же, вкусно поесть.
* В Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 17.00 - тематические дни аптеки "Две стороны растений".
Воскресенье, 9 августа
* В Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 17.00 - тематические дни аптеки "Две стороны растений".
* В Нарва-Йыэсууском музее с 12.00 до 15.00 - детский день. В программе игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.