ОДИН ВОПРОС ⟩ Как приехавшие из-за границы выполняют требование самоизоляции в Ида-Вирумаа?

- В Ида-Вирумаа, по нашим данным, больших проблем с этим сейчас нет. Были единичные случаи нарушений со стороны людей, приехавших сюда на работу из иностранных государств, - они не связаны с привлекшим недавно много внимания спецрейсом с прибывшими на работу в Эстонию с Украины людьми, среди которых были выявлены заболевшие.

Например, был один строитель, который съездил на Украину. По возвращении он должен был провести две недели в изоляции. Полиция установила, что он этого не сделал, а отправился на вечеринку. Правда, не в общественном месте. К счастью, ни он сам, ни люди, с которыми он был в одной компании, не заразились.