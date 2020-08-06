ОДИН ВОПРОС ⟩ Как приехавшие из-за границы выполняют требование самоизоляции в Ида-Вирумаа?

Прибывающие в Эстонию из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом (Министерство иностранных дел постоянно обновляет список этих стран) должны в течение двух недель находиться в самоизоляции, избегать общественных мест и контактов с другими людьми.
Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья МАРЬЕ МУУЗИКУС:
- В Ида-Вирумаа, по нашим данным, больших проблем с этим сейчас нет. Были единичные случаи нарушений со стороны людей, приехавших сюда на работу из иностранных государств, - они не связаны с привлекшим недавно много внимания спецрейсом с прибывшими на работу в Эстонию с Украины людьми, среди которых были выявлены заболевшие.
Например, был один строитель, который съездил на Украину. По возвращении он должен был провести две недели в изоляции. Полиция установила, что он этого не сделал, а отправился на вечеринку. Правда, не в общественном месте. К счастью, ни он сам, ни люди, с которыми он был в одной компании, не заразились.
Мы сделали предупреждение этому человеку, а также его работодателю.