Чт, 6.08.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
1

ОДИН ВОПРОС ⟩ Как приехавшие из-за границы выполняют требование самоизоляции в Ида-Вирумаа?

Марье Муузикус.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Прибывающие в Эстонию из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом (Министерство иностранных дел постоянно обновляет список этих стран) должны в течение двух недель находиться в самоизоляции, избегать общественных мест и контактов с другими людьми.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья МАРЬЕ МУУЗИКУС:

- В Ида-Вирумаа, по нашим данным, больших проблем с этим сейчас нет. Были единичные случаи нарушений со стороны людей, приехавших сюда на работу из иностранных государств, - они не связаны с привлекшим недавно много внимания спецрейсом с прибывшими на работу в Эстонию с Украины людьми, среди которых были выявлены заболевшие.

Например, был один строитель, который съездил на Украину. По возвращении он должен был провести две недели в изоляции. Полиция установила, что он этого не сделал, а отправился на вечеринку. Правда, не в общественном месте. К счастью, ни он сам, ни люди, с которыми он был в одной компании, не заразились.

Мы сделали предупреждение этому человеку, а также его работодателю.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ