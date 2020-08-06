ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Наступает момент истины на рынке рабсилы

В Ида-Вирумаа среди крупнейших получателей поддержки были, например, работники относящегося к концерну "Eesti Energia" "Enefit Kaevandused", которым из госбюджета выделили в общем 1,8 миллиона евро для поддержки зарплат.

Компенсация зарплаты стала одной из наиболее действенных государственных мер помощи, которая помогла предотвратить еще более резкий рост безработицы. В начале августа в Эстонии было зарегистрировано 51000 безработных, что почти в два раза больше, чем год назад.

Трудно оценить, были бы сокращены рабочие места всех 138000 получателей поддержки зарплаты, но их большая часть будет сокращена наверняка. Выплата поддержки зарплаты позволила взять отсрочку, чтобы оценить, возможно ли в дальнейшем зарабатывать обычный доход.

Ближайшие месяцы дадут более точный ответ на этот вопрос, и одним из четких индикаторов станет то, насколько резким окажется угол подъема кривой безработицы. В ситуации, когда предприятия в состоянии избежать банкротства, но потеряли 20-25 процентов оборота и его восстановления в ближайшие месяцы ждать не стоит, невозможно также сохранить прежнее количество рабочих мест.