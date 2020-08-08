СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В надежде заработать отдал мошенникам 10000 евро

Человек, надеявшийся пустить свои свободные деньги в оборот, отдал мошенникам по первоначальным данным 10000 евро. 16 июля неизвестный предложил потерпевшему возможность инвестиции и попросил загрузить в компьютер программу "AnyDesk", которая позволяет управлять компьютером удаленно. Сначала с банковского счета потерпевшего сняли 4000 евро в качестве займа, а затем он сам перечислил мошенникам 6000 евро на инвестиции. В эту среду лишившийся крупной суммы денег человек обратился в Нарвское отделение полиции, где возбудили уголовное производство.
Бросил бутылку в бывшую супругу
Полиция задержала 43-летнего мужчину, который в квартире на проспекте Выйду в Нарве бросил бутылку в свою бывшую супругу.
В Пуртсе пропал дорогой лодочный мотор
В среду полиция возбудила уголовное производство по факту кражи лодочного мотора и пульта управления для него в деревне Пуртсе. Первоначальная оценка ущерба - 7000 евро.
Вор унес из подвала вещи на несколько тысяч
В деревне Ярве Тойлаской волости из подвального бокса украли велосипед, гироскутер, сварочный аппарат и прочие вещи. Ущерб предварительно оценен в 2490 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.