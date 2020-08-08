СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В надежде заработать отдал мошенникам 10000 евро

Человек, надеявшийся пустить свои свободные деньги в оборот, отдал мошенникам по первоначальным данным 10000 евро. 16 июля неизвестный предложил потерпевшему возможность инвестиции и попросил загрузить в компьютер программу "AnyDesk", которая позволяет управлять компьютером удаленно. Сначала с банковского счета потерпевшего сняли 4000 евро в качестве займа, а затем он сам перечислил мошенникам 6000 евро на инвестиции. В эту среду лишившийся крупной суммы денег человек обратился в Нарвское отделение полиции, где возбудили уголовное производство.