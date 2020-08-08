ОПРОС ⟩ На что разумно потратить полмиллиарда евро в Ида-Вирумаа?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Павел БЫКОВ: - В первую очередь надо открыть какое-то новое производство. Я работал на РМЗ, раз - и оказался на бирже. Многие знакомые шахтеры сидят на чемоданах - ждут сокращения. Безработица - самая большая проблема. Когда у человека есть доход, то и развитие региона идет. Сколько угодно вкладывай в культуру, это не решит насущных проблем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Иб ЛАМП: - Стоит решать старые экологические проблемы - чтобы вода у нас была чистая, воздух; старые очистные сооружения заменить и так далее. Создать благоприятную окружающую среду. С чистого листа появляется и лучшее будущее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Марина СТЕПАНОВА: - Много есть куда вложить деньги. Например, в развитие инфраструктуры: живу в Нарве в районе вокзала, и в округе нет ни одной детской площадки, только один маленький магазинчик - пенсионерам приходится ездить в супермаркеты на автобусе. Хотелось бы увидеть благоустроенную Липовку - пляжное место очень неприглядно. Средства надо вкладывать в развитие структуры для воспитания детей и подростков, чтобы не проводили дни в интернете, а более старшие - имели возможность зарабатывать деньги, трудились на каникулах.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Роланд ПЕЭТС: - Очень сложный вопрос, так сразу не ответишь, но если в широком смысле, то половину этих средств стоит потратить на создание новых рабочих мест. Вторую часть направить на решение актуальных экологических задач.