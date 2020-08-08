ОПРОС ⟩ На что разумно потратить полмиллиарда евро в Ида-Вирумаа?

Государство планирует в течение десяти лет направить на развитие Ида-Вирумаа около полумиллиарда евро.
Павел БЫКОВ:
- В первую очередь надо открыть какое-то новое производство. Я работал на РМЗ, раз - и оказался на бирже. Многие знакомые шахтеры сидят на чемоданах - ждут сокращения. Безработица - самая большая проблема. Когда у человека есть доход, то и развитие региона идет. Сколько угодно вкладывай в культуру, это не решит насущных проблем.
Иб ЛАМП:
- Стоит решать старые экологические проблемы - чтобы вода у нас была чистая, воздух; старые очистные сооружения заменить и так далее. Создать благоприятную окружающую среду. С чистого листа появляется и лучшее будущее.
Марина СТЕПАНОВА:
- Много есть куда вложить деньги. Например, в развитие инфраструктуры: живу в Нарве в районе вокзала, и в округе нет ни одной детской площадки, только один маленький магазинчик - пенсионерам приходится ездить в супермаркеты на автобусе. Хотелось бы увидеть благоустроенную Липовку - пляжное место очень неприглядно. Средства надо вкладывать в развитие структуры для воспитания детей и подростков, чтобы не проводили дни в интернете, а более старшие - имели возможность зарабатывать деньги, трудились на каникулах.
Роланд ПЕЭТС:
- Очень сложный вопрос, так сразу не ответишь, но если в широком смысле, то половину этих средств стоит потратить на создание новых рабочих мест. Вторую часть направить на решение актуальных экологических задач.
Илья ЗУЕВ:
- Думаю, что вкладывать надо в детей - не хватает различных площадок, для подростков - спортивных тренажерных зон. То, что есть, - очень мало. Еще важно развивать инфраструктуру, чтобы наш регион стал более привлекательным и сюда потянулись туристы - памятники отреставрировать, развлекательные центры построить. В условиях, когда промышленность сворачивается, туризм для многих может стать серьезным источником дохода.