Ида-Вирумаа был в июне одним из любимых туристических направлений в Эстонии

По данным отчета Департамента статистики, Ида-Вирумаа занял по числу туристов третье место, уступив только Харьюмаа и Пярнумаа.

По сравнению с июнем прошлого года, количество останавливавшихся в Ида-Вирумаа туристов уменьшилось на четверть, однако по сравнению со всей Эстонией, где падение составило 60 процентов, этот спад числа туристов был значительно меньшим.

Ида-Вирумаа стал в июне одним из популярнейших мест внутреннего туризма - около 90 процентов посетителей уезда приезжали из Эстонии. Зарубежных туристов в июне побывало в Ида-Вирумаа 1357.