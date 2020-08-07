Ида-Вирумаа был в июне одним из любимых туристических направлений в Эстонии

В течение июня в ида-вируских заведениях размещения останавливались 18386 туристов, что составляет 15 процентов всех туристов Эстонии.
По данным отчета Департамента статистики, Ида-Вирумаа занял по числу туристов третье место, уступив только Харьюмаа и Пярнумаа.
По сравнению с июнем прошлого года, количество останавливавшихся в Ида-Вирумаа туристов уменьшилось на четверть, однако по сравнению со всей Эстонией, где падение составило 60 процентов, этот спад числа туристов был значительно меньшим.
Ида-Вирумаа стал в июне одним из популярнейших мест внутреннего туризма - около 90 процентов посетителей уезда приезжали из Эстонии. Зарубежных туристов в июне побывало в Ида-Вирумаа 1357.
Средняя цена суточного размещения составила в Ида-Вирумаа в июне 29 евро, что до десяти евро дешевле, чем в других популярнейших туристических районах Эстонии. За год средняя цена суточного размещения снизилась в Ида-Вирумаа примерно на 25 процентов.