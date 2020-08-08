ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Совершенно прогнозируемый конфликт

К сожалению, подобные противостояния предсказуемы в тех самоуправлениях, где в местных школьных руководителях, а также в крепких руководителях других волостных или городских учреждений видят прежде всего опору местной власти. Если же они по какой-то причине вступают в другой лагерь, то на них начинают сыпаться запросы, внеочередные аудиты, всевозможные обвинения в политической пристрастности и прочие упреки. К сожалению, таких самоуправлений немало.

Хорошего решения тут не существует. С одной стороны, можно, конечно, подумать о том, чтобы законом запретить руководителям городских и волостных учреждений действовать в качестве членов местных собраний, поскольку тут возникает конфликт интересов, ведь они одновременно являются депутатами и в то же время через свое рабочее место зависят от мэра или волостного старейшины. Часто такую зависимость используют, особенно если у одной силы имеется в собрании незначительный перевес над другой, как бывало в последние годы в Йыхви.

С другой стороны, исключение таких людей из муниципальных собраний означало бы также отстранение от процесса принятия решений людей, компетентных в своих областях. Вопрос: улучшится ли от этого качество решений?

В идеале хорошо бы действовать в соответствии с добрыми традициями и здравым смыслом. Например, таким образом, чтобы находящаяся у власти сила не давала другой стороне ни малейшего повода обвинить ее в преследовании, чтобы находящиеся у власти депутаты и связанные с ними предприятия и НКО не участвовали в устраиваемых этим же самоуправлением тендерах, чтобы на деньги налогоплательщика не выпускали муниципальные СМИ, при поддержке которых укрепляли бы свою власть, чтобы члены собрания не создавали для себя рабочие места в муниципальных учреждениях, и так далее.