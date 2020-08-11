ОДИН ВОПРОС ⟩ Не бросили ли вы распитие коньяка в волостном управлении?

Лидер входящего в оппозицию Йыхвиского волостного собрания избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" Николай Осипенко утверждает в принадлежащем ему издании "Панорама", что недавний властный переворот в Йыхви произошел благодаря тому, что бывшие члены их фракции Александр Романович и Роман Граф чуть ли не каждый вечер встречались с Максом Кауром в волостном управлении, где велись дружеские беседы за чашкой кофе с коньяком. Осипенко называет Каура "флюгером", абсолютно не способным руководить.
Йыхвиский волостной старейшина МАКС КАУР:
- Осипенко, очевидно, злится на то, что я крайне вежливый. Когда приходят гости, то я предлагаю кофе и рюмку коньяка или рижского бальзама, если они пожелают. Это нормальный этикет.
В его понимании, сильный волостной старейшина должен походить на сердитого председателя колхоза середины прошлого века, орущего и стучащего кулаком по столу. Если я являюсь волостным старейшиной, нанятым на работу местным волостным собранием, то должен улавливать, что важно для людей Йыхви. За три года я уже начал кое-что понимать.
Осипенко нервничает, ведь волостное управление начало более критическим взглядом смотреть на то, как его фирма оказывает услуги волости.