ОДИН ВОПРОС ⟩ Не бросили ли вы распитие коньяка в волостном управлении?

Лидер входящего в оппозицию Йыхвиского волостного собрания избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" Николай Осипенко утверждает в принадлежащем ему издании "Панорама", что недавний властный переворот в Йыхви произошел благодаря тому, что бывшие члены их фракции Александр Романович и Роман Граф чуть ли не каждый вечер встречались с Максом Кауром в волостном управлении, где велись дружеские беседы за чашкой кофе с коньяком. Осипенко называет Каура "флюгером", абсолютно не способным руководить.