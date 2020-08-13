СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Животное на дороге спровоцировало аварию

В Йыхви мужчина размахивал стартовым пистолетом

10 августа полиция получила сообщение, что в здании на Кесквяльяк в Йыхви неизвестный мужчина размахивал предметом, похожим на оружие. Прибывшая на место полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и конфисковала у него напугавший людей стартовый пистолет.

В силламяэских магазинах орудовала банда воров

10 августа полиция возбудила уголовное производство по факту того, что в период с 25 по 26 июля двое мужчин в возрасте 36 и 24 лет и двое неустановленных мужчин украли товар в силламяэских магазинах.

Магазинные воришки в Кохтла-Ярве

10 августа в полицию сообщили, что двое неизвестных молодых людей украли товар в магазине на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе начатого уголовного производства.

Задержали уличного грабителя

7 августа в полицию сообщили, что в Нарве напали на 39-летнюю женщину и отняли у нее кошелек и мобильный телефон. Полиция задержала в качестве подозреваемого 52-летнего мужчину.

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