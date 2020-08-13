СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Животное на дороге спровоцировало аварию
7 августа около 16.15 на 208-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Нарва-Йыэсуу 53-летний водитель легкового автомобиля "Honda CR-V" не выбрал безопасную дистанцию в соответствии со скоростью автомобиля и врезался в затормозивший из-за выбежавшего на дорогу животного легковой автомобиль "Volvo XC40", которым управляла 26-летняя женщина. Водителя и 51-летнюю пассажирку "Volvо" доставили в Нарвскую больницу.
В Йыхви мужчина размахивал стартовым пистолетом
10 августа полиция получила сообщение, что в здании на Кесквяльяк в Йыхви неизвестный мужчина размахивал предметом, похожим на оружие. Прибывшая на место полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и конфисковала у него напугавший людей стартовый пистолет.
В силламяэских магазинах орудовала банда воров
10 августа полиция возбудила уголовное производство по факту того, что в период с 25 по 26 июля двое мужчин в возрасте 36 и 24 лет и двое неустановленных мужчин украли товар в силламяэских магазинах.
Магазинные воришки в Кохтла-Ярве
10 августа в полицию сообщили, что двое неизвестных молодых людей украли товар в магазине на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе начатого уголовного производства.
Задержали уличного грабителя
7 августа в полицию сообщили, что в Нарве напали на 39-летнюю женщину и отняли у нее кошелек и мобильный телефон. Полиция задержала в качестве подозреваемого 52-летнего мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.