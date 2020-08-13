Скоро Силламяэ вновь наполнится звучанием джазовой музыки

Фестиваль, который из-за коронавируса перенесли из начала на конец лета, вновь стал двухдневным. Традиционно первый день организаторы отдают молодежным ансамблям, на сцене центра культуры выступят молодые музыканты из Ида-Вирумаа и Таллинна. Начало в 17.00. В 19.00 на сцену поднимется главная гостья - талантливая и харизматичная певица из Эстонии, громко заявившая о себе на проекте "Голос" - София Рубина-Хантер. Приверженцы джаза давно знают и любят ее песни, в том числе и силламяэсцы - она неоднократно участвовала в "Jazz Time". Певица выступит с новой программой - она недавно записала альбом. Сопровождать ее будут лучшие инструменталисты страны: Джейсон Хантер - труба, Хольгер Марьямаа - фортепиано, Каарель Лийв - бас-гитара, Дмитрий Николаевский - ударные. Причем вечер будет проходить в клубном формате - кто хочет, может сидеть за столиками, будет открыто кафе.

Но главный сюрприз предстоящего фестиваля - это субботний день джаза на хуторе Орава в деревне Сытке, под Силламяэ.

- Давно хотелось задействовать какие-то интересные места на свежем воздухе, но до сих пор не складывалось, - поделился директор фестиваля Владимир Высоцкий. - На этот раз все получилось, и мы попробуем изменить формат - так называемый "Hakkab looma", позволяющий организовывать концерты "своими для своих". Хозяин хутора Прийт Орав с радостью принял наше предложение к сотрудничеству. В последнее время он много вложил в развитие, там есть большая площадка, на случай дождя - шатер. Если все получится, как видится, и любители музыки найдут сюда дорогу, продолжим использовать эту площадку и в будущем.

В субботней программе, которая начнется в 17.00, выступление финалистки телешоу "Браво!" Натальи Заугаровой. Главными гостями будут мастера кавер-версий - группа "Teno and The Sons" - семь музыкантов из разных уголков страны исполняют известные хиты на акустических духовых инструментах. Это необычно и весело! К слову, художественный руководитель этого коллектива тромбонист Тено Конги недавно переехал жить и работать в Ида-Вирумаа.