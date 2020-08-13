Чт, 13.08.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ВОЗРАЖЕНИЕ ⟩ Судебный спор о заводе масел продолжается

Концерн "Eesti Energia" построил первый завод сланцевого масла, работающий по технологии "Enefit", в 2013 году, и он обошелся в 250 миллионов евро. Уже тогда предприятие заявило, что планирует в будущем построить новые заводы масел.

ФОТО: Илья Смирнов

11 августа "Северное побережье" опубликовало статью Эрика Калда "Экоактивисты проиграли суд по делу о заводе масел". Статья создает сильное впечатление, будто НКО "Loodusvõlu" проиграла в суде спор по основной жалобе, то есть о правомерности выданного разрешения на строительство завода масел, и что судебный процесс завершился. Хотя НКО "Loodusvõlu" не получила первичную правовую защиту (Тартуский окружной суд вынес соответствующее решение в июле), спор по основной жалобе продолжается и заседание суда по рассмотрению жалобы еще не состоялось.

Так же безосновательно содержащееся в передовице этого же номера газеты "Кого представляют экоактивисты?" предложение: "Сегодняшнее "Северное побережье" пишет о судебном споре, в рамках которого борющаяся за окружающую среду организация под названием "Loodusvõlu" предприняла попытку аннулировать выданное Нарва-Йыэсууским горуправлением разрешение на строительство для создания планируемого "Eesti Energia" нового завода сланцевого масла". Опять-таки создается впечатление, что процесс завершился ("предприняла попытку" - к настоящему моменту попытка завершена), хотя на самом деле основной спор в суде продолжается. Поэтому передовица тоже вводит читателя в заблуждение.

Также в передовице есть абзац: "Чтобы доказать в суде вред той или иной деятельности, а также ее масштабы и противоречие действующим нормам и законам, надо предъявить очень четкие факты. Недостаточно аргумента "... так как мне не нравится". Это крайне утрированная оценка приведенных НКО "Loodusvõlu" аргументов в обоснование обжалования разрешения на строительство. Суд счел их достаточно содержательными, чтобы принять жалобу к рассмотрению.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ