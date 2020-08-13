ВОЗРАЖЕНИЕ ⟩ Судебный спор о заводе масел продолжается

Так же безосновательно содержащееся в передовице этого же номера газеты "Кого представляют экоактивисты?" предложение: "Сегодняшнее "Северное побережье" пишет о судебном споре, в рамках которого борющаяся за окружающую среду организация под названием "Loodusvõlu" предприняла попытку аннулировать выданное Нарва-Йыэсууским горуправлением разрешение на строительство для создания планируемого "Eesti Energia" нового завода сланцевого масла". Опять-таки создается впечатление, что процесс завершился ("предприняла попытку" - к настоящему моменту попытка завершена), хотя на самом деле основной спор в суде продолжается. Поэтому передовица тоже вводит читателя в заблуждение.

Также в передовице есть абзац: "Чтобы доказать в суде вред той или иной деятельности, а также ее масштабы и противоречие действующим нормам и законам, надо предъявить очень четкие факты. Недостаточно аргумента "... так как мне не нравится". Это крайне утрированная оценка приведенных НКО "Loodusvõlu" аргументов в обоснование обжалования разрешения на строительство. Суд счел их достаточно содержательными, чтобы принять жалобу к рассмотрению.