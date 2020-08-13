ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Школа и политика

Самый яркий пример из недавнего прошлого - случай с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу более полугода назад. На прошлой неделе мы писали о том, как йыхвиская власть бомбардирует запросами находящуюся в оппозиции волостного собрания директора русской основной школы Ирину Шульгину.

В сегодняшнем номере газеты речь идет о Нарва-Йыэсууской основной школе, в которой чиновники министерства выявили множество недочетов. И в этом случае руководство города придерживается мнения, что проблему попытались политизировать, намекая в первую очередь на оппозиционных политиков.

В обществе вроде бы однажды при неких обстоятельствах договорились, что школы должны оставаться вне политики. Однако в реальной жизни это не так. И на то есть свои причины. Да и как может оставаться вне политики одно из важнейших учреждений самоуправления, о судьбе которого должны заботиться именно местные политики? Как осуществлять образовательную политику вне политики? Разумеется, предосудительны случаи, когда политики пытаются вмешаться в деятельность учреждения образования с целью привлечь к себе внимание и заработать голоса избирателей. И мы видели, как некоторым политикам такая попытка выходила боком. Но это совсем другая история.