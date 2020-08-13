ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вызвана необходимость выявить потенциальные конфликты интересов в волостных учреждениях?

Йыхвиское волостное управление по предложению исполняющей обязанности волостного секретаря начнет выявлять возможные конфликты интересов при управлении волостными учреждениями. Так, например, руководителям нужно будет письменно оповещать волостного старейшину о заключении трудового договора и договоров на покупку услуг со связанным лицом, а также, к примеру, о выплате бонусов или премий.
И. о. йыхвиского волостного секретаря АЙГИ КУЛЛЕРКУПП:
- К этому подтолкнули рекомендации Министерства образования. Мы проконсультировались с ним по вопросу Йыхвиской русской основной школы (директор Ирина Шульгина приняла на работу в школу своих близких родственников). Нужно получить полное представление о ситуации в других волостных учреждениях.
Мы проводили курсы по теме Антикоррупционного закона и предполагаем, что требования закона соблюдаются, но раз оказывается, что это делается не всегда, то могут быть и другие проблемные места.
Волостной старейшина в ближайшие дни разошлет приказ, в котором попросит всех руководителей волостных учреждений вспомнить об этих темах и проверить, правильно ли составлены договоры.