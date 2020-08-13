ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вызвана необходимость выявить потенциальные конфликты интересов в волостных учреждениях?

И. о. йыхвиского волостного секретаря АЙГИ КУЛЛЕРКУПП:

- К этому подтолкнули рекомендации Министерства образования. Мы проконсультировались с ним по вопросу Йыхвиской русской основной школы (директор Ирина Шульгина приняла на работу в школу своих близких родственников). Нужно получить полное представление о ситуации в других волостных учреждениях.

Мы проводили курсы по теме Антикоррупционного закона и предполагаем, что требования закона соблюдаются, но раз оказывается, что это делается не всегда, то могут быть и другие проблемные места.