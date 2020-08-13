СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина огрела мужа бутылкой
12 августа полиция получила сообщение, что в квартире дома по улице В. Герасимова в Нарве 40-летняя женщина ударила бутылкой своего мужа. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
В Йыхви парень напал на мужчину
12 августа в полицию сообщили, что 9 августа в здании по улице Раквере в Йыхви неизвестный парень ударил 38-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе начатого уголовного производства.
У пенсионера обманом выманили 20000 евро
12 августа Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что 10 июля позвонивший 70-летнему пенсионеру мошенник под предлогом инвестирования выманил у пострадавшего около 20000 евро.
В Нарве угнали автомобиль
В период 11-12 августа был угнан легковой автомобиль "Chevrolet", стоявший во дворе по улице А. Даумана в Нарве. Причиненный ущерб составил около 1000 евро.
Женщина напала на несовершеннолетнюю
13 августа в полицию сообщили, что в квартире дома по улице Выйду в Нарве 46-летняя женщина причинила физическую боль 17-летней девушке. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
Мошенник представился банковским работником
Йыхвиское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что представившийся работником "Swedbank" человек обманом выманил по телефону у 52-летней женщины около 750 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.