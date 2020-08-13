Сб, 15.08.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина огрела мужа бутылкой
11-13 августа 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

12 августа полиция получила сообщение, что в квартире дома по улице В. Герасимова в Нарве 40-летняя женщина ударила бутылкой своего мужа. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

В Йыхви парень напал на мужчину  

12 августа в полицию сообщили, что 9 августа в здании по улице Раквере в Йыхви неизвестный парень ударил 38-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе начатого уголовного производства. 

У пенсионера обманом выманили 20000 евро 

12 августа Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что 10 июля позвонивший 70-летнему пенсионеру мошенник под предлогом инвестирования выманил у пострадавшего около 20000 евро. 

В Нарве угнали автомобиль 

В период 11-12 августа был угнан легковой автомобиль "Chevrolet", стоявший во дворе по улице А. Даумана в Нарве. Причиненный ущерб составил около 1000 евро.  

Женщина напала на несовершеннолетнюю 

13 августа в полицию сообщили, что в квартире дома по улице Выйду в Нарве 46-летняя женщина причинила физическую боль 17-летней девушке. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.  

Мошенник представился банковским работником 

Йыхвиское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что представившийся работником "Swedbank" человек обманом выманил по телефону у 52-летней женщины около 750 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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