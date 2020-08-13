СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина огрела мужа бутылкой

В Йыхви парень напал на мужчину

12 августа в полицию сообщили, что 9 августа в здании по улице Раквере в Йыхви неизвестный парень ударил 38-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе начатого уголовного производства.

У пенсионера обманом выманили 20000 евро

12 августа Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что 10 июля позвонивший 70-летнему пенсионеру мошенник под предлогом инвестирования выманил у пострадавшего около 20000 евро.

В Нарве угнали автомобиль

В период 11-12 августа был угнан легковой автомобиль "Chevrolet", стоявший во дворе по улице А. Даумана в Нарве. Причиненный ущерб составил около 1000 евро.

Женщина напала на несовершеннолетнюю

13 августа в полицию сообщили, что в квартире дома по улице Выйду в Нарве 46-летняя женщина причинила физическую боль 17-летней девушке. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

Мошенник представился банковским работником

Йыхвиское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что представившийся работником "Swedbank" человек обманом выманил по телефону у 52-летней женщины около 750 евро.

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