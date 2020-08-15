Сб, 15.08.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОПРОС ⟩ Какие запасы делаете на зиму?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В разгаре сезон заготовок на зиму.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валентин ПОЛИЩУК:

- Только огурцы и помидоры - свои заготовки всегда лучше. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Елена БЫСТРОВА:

- Малиновое варенье уже сварила. Наверное, потому что привыкли к тому, что малиновое варенье зимой должно быть всегда, сама его очень люблю. Ягоды покупаем, стараюсь выбрать самые красивые. Впереди другие ягоды - брусника, клюква. Огурцы и помидоры тоже немного консервируем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Владимир ДЕГТЯРЕНКО:

- Запасы делаю только денежные - на всякий случай, мало ли что-то захочется или понадобится купить. Овощные и фруктовые заготовки давно не делаю, потому что в наше время в магазине все можно купить, свежие фрукты-овощи тоже. Так что у меня, как в старом анекдоте: "Когда у вас клубника появляется? В 6 часов..."

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Айме КУНИНГАС:

- Материального ничего не запасаю, но стараюсь собрать в душе побольше солнышка, накопить летнюю энергию, чтобы самой лучше пережить зиму и хватило поделиться теплом с другими людьми. Сегодня, например, в Тойла ездили - там здорово подпитались. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Галина ПРОНИНА:

- Честно говоря, уже ничего не запасаю. Раньше был свой огород - делала соленья и варенья. Сейчас здоровья нет в земле копаться, поэтому летом поела свеженького, а покупать продукты для заготовок для меня дорого. Впрочем, пока и не надо - еще старые запасы есть.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ