ОПРОС ⟩ Какие запасы делаете на зиму?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валентин ПОЛИЩУК: - Только огурцы и помидоры - свои заготовки всегда лучше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Елена БЫСТРОВА: - Малиновое варенье уже сварила. Наверное, потому что привыкли к тому, что малиновое варенье зимой должно быть всегда, сама его очень люблю. Ягоды покупаем, стараюсь выбрать самые красивые. Впереди другие ягоды - брусника, клюква. Огурцы и помидоры тоже немного консервируем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Владимир ДЕГТЯРЕНКО: - Запасы делаю только денежные - на всякий случай, мало ли что-то захочется или понадобится купить. Овощные и фруктовые заготовки давно не делаю, потому что в наше время в магазине все можно купить, свежие фрукты-овощи тоже. Так что у меня, как в старом анекдоте: "Когда у вас клубника появляется? В 6 часов..."

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айме КУНИНГАС: - Материального ничего не запасаю, но стараюсь собрать в душе побольше солнышка, накопить летнюю энергию, чтобы самой лучше пережить зиму и хватило поделиться теплом с другими людьми. Сегодня, например, в Тойла ездили - там здорово подпитались.