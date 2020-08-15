ОПРОС ⟩ Какие запасы делаете на зиму?

В разгаре сезон заготовок на зиму.
Валентин ПОЛИЩУК:
- Только огурцы и помидоры - свои заготовки всегда лучше.
Елена БЫСТРОВА:
- Малиновое варенье уже сварила. Наверное, потому что привыкли к тому, что малиновое варенье зимой должно быть всегда, сама его очень люблю. Ягоды покупаем, стараюсь выбрать самые красивые. Впереди другие ягоды - брусника, клюква. Огурцы и помидоры тоже немного консервируем.
Владимир ДЕГТЯРЕНКО:
- Запасы делаю только денежные - на всякий случай, мало ли что-то захочется или понадобится купить. Овощные и фруктовые заготовки давно не делаю, потому что в наше время в магазине все можно купить, свежие фрукты-овощи тоже. Так что у меня, как в старом анекдоте: "Когда у вас клубника появляется? В 6 часов..."
Айме КУНИНГАС:
- Материального ничего не запасаю, но стараюсь собрать в душе побольше солнышка, накопить летнюю энергию, чтобы самой лучше пережить зиму и хватило поделиться теплом с другими людьми. Сегодня, например, в Тойла ездили - там здорово подпитались.
Галина ПРОНИНА:
- Честно говоря, уже ничего не запасаю. Раньше был свой огород - делала соленья и варенья. Сейчас здоровья нет в земле копаться, поэтому летом поела свеженького, а покупать продукты для заготовок для меня дорого. Впрочем, пока и не надо - еще старые запасы есть.