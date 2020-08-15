Михкель Нестор: Турбизнес выжил благодаря соотечественникам

Если говорить о влиянии коронакризиса на экономику, то туризм несомненно оказался одним из наиболее сильно пострадавших секторов экономики. Даже теперь, когда, по крайней мере в Европе, большая часть турограничений снята, первых смелых туристов встречают постапокалиптические картины пустых пляжей и заброшенных тураттракционов, которые в обычный августовский пик сезона были бы полны народа.

Хотя Эстонию нельзя сравнивать с объектами массового туризма вроде Парижа, Венеции и Санторини, мы можем ощутить такое и в Старом городе Таллинна, где вместо орд разномастных туристов бродят отдельные гуляющие. Но все же таблички "Временно закрыто" красуются на меньшем числе дверей ресторанов и гостиниц, чем еще несколько месяцев назад. Причина: ситуация в турсекторе проявляет первые признаки выздоровления.

По сообщению Департамента статистки, сделанному на прошлой неделе, в июне в заведениях размещения Эстонии остановились уже 41800 посетителей из зарубежья. Это, правда, в шесть раз меньше, чем было в тот же период прошлого года, но по сравнению с предыдущими месяцами наблюдается все же заметный рост. Например, в апреле в здешних гостиницах остановились всего чуть более 1200 иностранцев, то есть для их размещения хватило бы, очевидно, одной единственной крупной таллиннской гостиницы.

Интересная картина открывается, если рассматривать изменения по части стран происхождения иностранных туристов. В случае подавляющего большинства стран туризм в Эстонии почти полностью прекратился, в лучшем случае составив 5% прошлогодних цифр посещаемости. Однако ситуация значительно улучшилась с туристами из ближайших к Эстонии стран. Несколько неожиданно самыми "верными" Эстонии остались южные соседи-латыши. Если в июне прошлого года в эстонских заведениях размещения останавливались 17000 латышей, то нынче - 10000. Сорокапроцентное падение - это, конечно, много, но в случае других стран оно было намного больше. Самым частым клиентом здешних гостиниц и в июне оставался финн, но если в прошлом году в Эстонию приехали в июне более 80000 финнов, то нынче - всего 20000.

Каким окажется будущее турсектора, зависит среди прочего от настроя людей и их смелости вновь начать путешествовать.

Не знаю, насколько это утешит нас, но собственный турсектор финнов потерпел даже больший урон, чем эстонский. А именно: в финских заведениях размещения в июне останавливалось еще меньше иностранцев, чем в Эстонии - всего 19000, что составило около 5% прошлогодней посещаемости.

Снижение числа зарубежных туристов по крайней мере частично помог компенсировать внутренний туризм. Истинное представление о том, насколько популярным стал отдых на родине, даст только июльская статистика, однако и в июне в здешних заведениях размещения зарегистрировали более 120000 визитов местных посетителей. Хотя эта цифра на 20% меньше, чем была в то же время 2019 года, в июне нашлись уже и такие места, где количество местных туристов оказалось даже больше прошлогоднего. Больше всего от отмены зарубежных поездок эстоноземельцев выиграл Пярну, где количество остановившихся выросло с прошлогодних 15600 человек до 22500, однако местных туристов больше прошлогоднего останавливалось на ночлег, к примеру, также в Ида-Вирумаа.

Каким окажется будущее турсектора, зависит, прежде всего от распространения коронавируса в следующие месяцы, от успехов ученых при изобретении вакцины, а также от решений политиков о введении экономических ограничений и ограничений передвижения. Во-вторых, велика также роль настроя людей и их смелости вновь начать путешествовать.