ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Макс Каур

На этой неделе он отправил волостным учреждениям строгое письмо, в котором велит в течение августа провести контроль выполнения требований Антикоррупционного закона. Поводом стала история директора Йыхвиской русской основной школы и члена волостного собрания Ирины Шульгиной, принявшей на работу в школу своих ближайших родственников таким образом, что могли оказаться нарушены требования этого закона.

Каур начал также битву с держащим последние годы под своим контролем йыхвискую власть коммунальным бизнесменом Николаем Осипенко, открыто высказав претензии к качеству работы его фирмы в Йыхви и дав понять, что победы в тендерах следующего периода достанутся не так же легко, как прежде. Осипенко, в свою очередь, пошел в контратаку, назвав Каура, которого еще недавно его собственный избирательный союз поддерживал как волостного старейшину, флюгером, неспособным руководить и умеющим только угощать кофе с коньяком.