Сб, 15.08.2020
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Макс Каур

Макс Каур.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хотя после произошедшего в Йыхви в июне властного переворота в должности остался прежний волостной старейшина Макс Каур, сам он стал как бы другим человеком, начавшим вдруг замечать вещи, в отношении которых раньше был как бы слепым.

На этой неделе он отправил волостным учреждениям строгое письмо, в котором велит в течение августа провести контроль выполнения требований Антикоррупционного закона. Поводом стала история директора Йыхвиской русской основной школы и члена волостного собрания Ирины Шульгиной, принявшей на работу в школу своих ближайших родственников таким образом, что могли оказаться нарушены требования этого закона. 

Каур начал также битву с держащим последние годы под своим контролем йыхвискую власть коммунальным бизнесменом Николаем Осипенко, открыто высказав претензии к качеству работы его фирмы в Йыхви и дав понять, что победы в тендерах следующего периода достанутся не так же легко, как прежде. Осипенко, в свою очередь, пошел в контратаку, назвав Каура, которого еще недавно его собственный избирательный союз поддерживал как волостного старейшину, флюгером, неспособным руководить и умеющим только угощать кофе с коньяком.   

Ближайшее время должно показать, сумеет ли Каур удержаться в седле в этих схватках со своими прежними политическими сторонниками, а отныне - противниками. 

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