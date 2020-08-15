ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Насколько трудно найти подходящих учителей?

Знакомивший на пресс-конференции с результатами проведенного на этой неделе в Нарва-Йыэсууской школе аудита член горуправления Имре Лийв, координирующий образование в курортном городе, сказал, что поиск подходящих педагогов - это крепкий орешек для школ. Он сказал это в связи с тем, что аудит, проведенный Министерством образования и науки, установил: ряд учителей Нарва-Йыэсууской школы не отвечают квалификационным требованиям. Лийв отметил, что школы ежегодно дают объявления с целью найти учителей, но если их не находят, то работу опять продолжают по годичному трудовому договору прежние учителя, отвечающие, правда, требованиям не в полной мере.
Относительно царящего в нашей системе образования положения с рабочей силой бытуют два совершенно разных мнения. Одно гласит, что "учителей просто негде взять и это общеэстонская проблема". В соответствии же с другим, руководству школы надо прилагать больше усилий при поиске педагогов. После вышеупомянутой пресс-конференции директор другой школы Нарва-Йыэсуу - Синимяэской основной - Тармо Мерес сказал, что не совсем согласен с тем, что найти учителей невозможно. По словам директора, в их школе на сегодня все должности педагогов заполнены в соответствии с требованиями.
В Ида-Вирумаа имеются школы, где ищут и умеют найти высокоценимых и энергичных педагогов. Один из таких примеров - Кивиылиская 1-я средняя школа, известная именно умением найти молодых учителей в свой коллектив. При поиске учителей важен, конечно, и мотивационный пакет, ведь зарплата учителей по всей Эстонии примерно одинаковая, приближаясь к средней по стране. Важна, конечно, и школьная среда, в которой будет трудиться молодой учитель - насколько вдохновляет и желает сотрудничать весь коллектив школы. Немаловажна, конечно, и общая среда обитания, возможности проведения досуга, жилплощадь и т. д.
Тут можно только согласиться с директором открывшейся прошлой осенью Кохтла-Ярвеской гимназии Хендриком Агуром, сказавшим: чтобы найти хороших учителей явно недостаточно дать где-то объявление о работе, а нужно для этого крепко потрудиться.