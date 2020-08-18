МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.08-27.08

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).

Четверг, 20 августа

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Vaprus" (Вяндра).

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Tallinn".

* На зеленой зоне напротив "Pargi kohvik" в Оруском парке в Тойла в 14.00 - шахматный симулятор с Кайдо Кюлаотсом.

Суббота, 22 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - четвертый этап серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В пуртсеском сосняке в 11.00 - волейбольный турнир "Purtse karikas" / "Кубок Пуртсе".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Маардуская городская команда II".

Воскресенье, 23 августа

* В Йоаорге в Нарве в 11.00 - Забег героев. Информация: www.seiklushunt.ee.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Jõgeva Wolves".

* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - "Kalev II" (Таллинн).

Понедельник, 24 августа

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tarvas II" (Раквере).

Вторник, 25 августа

* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день первый. Информация: http://discgolfiliit.ee/.

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.

Среда, 26 августа

* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день второй. Информация: http://discgolfiliit.ee/.

* В Йыхвиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

* На стадионе "Калев Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Kalev" (Силламяэ).

Четверг, 27 августа

* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий. Информация: http://discgolfiliit.ee/.

* В Силламяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 21-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.

РАЗНОЕ

Среда, 19 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - детский утренник: угадайка, играем в старые настольные игры.

Пятница, 21 августа

* У сондаской корчмы и на берегу озера Ульясте - семейный день "Virumaa pärimuse radadel": в 13.00, 15.00 и 17.00 - походы вдоль озера Ульясте под руководством Рауля Иванова, в 20.00 - презентация лазерного диска и нотной тетради "Virumaa pärimuse radadel" у сондаской корчмы, в 21.30 - танцевальный клуб с Каарин Аамер, Марис Крийза и Яанусом Пыльдером.

Суббота, 22 августа

* Из Васкнарвы в Сааболда с 11.00 до 21.00 - III улица причудской еды: открыты двухдневные рестораны, где подают блюда и напитки из натуральных причудских продуктов. Информация о мероприятии на странице в FB.

Воскресенье, 23 августа

* Из Васкнарвы в Сааболда с 11.00 до 21.00 - III улица причудской еды: открыты двухдневные рестораны, где подают блюда и напитки из натуральных причудских продуктов. Информация о мероприятии на странице в FB.

Среда, 26 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - детский утренник "Из природы в комнату": мастерим из натуральных природных материалов.