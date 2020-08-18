МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.08-27.08

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 27 августа.
КУЛЬТУРА
Вторник, 18 августа
* В Йыхвиской городской галерее в 17.00 - открытие выставки работ Марью Мыру "Картины на холсте и на камнях". Выставка открыта до 4 сентября.
Среда, 19 августа
* На Тойлаской певческой сцене в 18.00 - "Röövel Hotzenplotz", спектакль для всей семьи Эстонского молодежного театра. Билет - 12 евро.
* На площадке для пикника на хуторе Пости в деревне Сака в 20.00 - "Богемская рапсодия", Пауль Нейтсов. Билеты в предварительной продаже - 8 евро, в день мероприятия - 12 евро. На месте работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Четверг, 20 августа
* В Йыхвиском городском парке в 12.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: "C-JAM" и Микк Каазик. Вход свободный.
* Во дворе Ийзакуского народного дома в 12.00 - "История волынки", сольный концерт Мерике Паберитс. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики: Биргит Саррап, Таня Михайлова-Саар и Михкель Маттизен. Количество зрителей ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры. Информация по тел. 337 7001, 336 6169.
* В Оруском парке в Тойла в 17.00 - концерт на XXIV променаде в Оруском парке: солисты Танель падар и Инга. Билет в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 12 евро, семейный билет - 25 евро, льготный билет - 10 евро.
* В пещере Серебряного источника в Тойла в 19.00 - эксклюзивный дополнительный концерт на променаде в Оруском парке: Meisterjaan. Билет - 5 евро. По билетам на главный концерт променада в Оруском парке вход свободный.
* В Оруском парке в Тойла в 21.30 - кинотеатр на открытом воздухе: "Георг", кинофильм, посвященный 100-летию оперной звезды Георга Отса. Вход свободный.
Пятница, 21 августа
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - фестиваль "Jazz Time 2020"; день первый.
* В Нарвской крепости в 18.00 - музыкальный фестиваль "Narva Open Air".
* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 20.00 - концерт "Birgit Trio", в 21.45 - кинотеатр на открытом воздухе: "Salmonid 25 aastat hiljem". Открыто кафе, коктейль-бар, для детей - захватывающие развлечения. Вход свободный.
Суббота, 22 августа
* В Нарвском музее с 12.00 до 15.00 - дни кожевенной мастерской "Kакую маску выбрать?". Информация: www.narvamuuseum.ee.
* На хуторе Орава в Силламяэ в 17.00 - фестиваль "Jazz Time 2020"; день второй.
* На мызе Сака в 19.00 - вечер шоу: танцы живота, танцевальное световое шоу, огненное шоу. Вход - 25 евро.
Воскресенье, 23 августа
* В Нарвском музее с 12.00 до 15.00 - дни кожевенной мастерской "Kакую маску выбрать?". Информация: www.narvamuuseum.ee.
Среда, 26 августа
* В Нарве с 18.30 - фестиваль "Station Narva". Информация: stationnarva.ee.
Четверг, 27 августа
* В Нарве с 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: stationnarva.ee.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - концерт "Pargi Rock": "Boamadu" и "Dochka Bossa". Вход свободный.
СПОРТ
Вторник, 18 августа
* В Паннъярве в 18.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по роллер-спорту (коньки и лыжи).
Среда, 19 августа
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - 7-й чемпионат Вока по петанку; дуэты.
* В Котинука в 18.00 - старт Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Алутагузеском парке диск-гольфа в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
Четверг, 20 августа
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Vaprus" (Вяндра).
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Tallinn".
* На зеленой зоне напротив "Pargi kohvik" в Оруском парке в Тойла в 14.00 - шахматный симулятор с Кайдо Кюлаотсом.
Суббота, 22 августа
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - четвертый этап серийного турнира шашечного клуба "Into".
* В пуртсеском сосняке в 11.00 - волейбольный турнир "Purtse karikas" / "Кубок Пуртсе".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Маардуская городская команда II".
Воскресенье, 23 августа
* В Йоаорге в Нарве в 11.00 - Забег героев. Информация: www.seiklushunt.ee.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Jõgeva Wolves".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - "Kalev II" (Таллинн).
Понедельник, 24 августа
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tarvas II" (Раквере).
Вторник, 25 августа
* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день первый. Информация: http://discgolfiliit.ee/.
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
Среда, 26 августа
* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день второй. Информация: http://discgolfiliit.ee/.
* В Йыхвиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
* На стадионе "Калев Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Kalev" (Силламяэ).
Четверг, 27 августа
* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий. Информация: http://discgolfiliit.ee/.
* В Силламяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 21-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.
РАЗНОЕ
Среда, 19 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - детский утренник: угадайка, играем в старые настольные игры.
Пятница, 21 августа
* У сондаской корчмы и на берегу озера Ульясте - семейный день "Virumaa pärimuse radadel": в 13.00, 15.00 и 17.00 - походы вдоль озера Ульясте под руководством Рауля Иванова, в 20.00 - презентация лазерного диска и нотной тетради "Virumaa pärimuse radadel" у сондаской корчмы, в 21.30 - танцевальный клуб с Каарин Аамер, Марис Крийза и Яанусом Пыльдером.
Суббота, 22 августа
* Из Васкнарвы в Сааболда с 11.00 до 21.00 - III улица причудской еды: открыты двухдневные рестораны, где подают блюда и напитки из натуральных причудских продуктов. Информация о мероприятии на странице в FB.
Воскресенье, 23 августа
* Из Васкнарвы в Сааболда с 11.00 до 21.00 - III улица причудской еды: открыты двухдневные рестораны, где подают блюда и напитки из натуральных причудских продуктов. Информация о мероприятии на странице в FB.
Среда, 26 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - детский утренник "Из природы в комнату": мастерим из натуральных природных материалов.
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