ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему власти не разрешили провести в Йыхви молодежный музыкальный фестиваль?

- Да, организаторы обратились к нам, и в первоначальном ходатайстве значилось проведение мероприятия в три часа ночи в Йыхви на улице Вески, возле бывшего лимонадного завода. Мы сразу сказали, что выдать на это разрешение нереально. Тогда они пришли с новым ходатайством, предложив здание №6 на улице Яама. Но у них не было согласования от полиции и Спасательного департамента. Процесс подобного согласования в действительности занимает 14 дней, и даже если бы в пятницу все документы у них были в порядке, волостное управление не смогло бы провести заседание. И, конечно, не хотели рисковать из-за распространения коронавируса.