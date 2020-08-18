ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Роль оппозиции и состоит в критике

Бывший помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин атакует новую коалицию, обвиняя ее как в уничтожении скейт-парка, сокращении администратора дневного центра пенсионеров и пропихивании своего человека на должность директора спортшколы, так и в применении морального насилия в отношении чиновников волостного управления.
Наверное, коалиция и оппозиция многие вещи видят по-разному. Обычно так оно и происходит, что в то время, как властный союз пытается представить свои достижения в более благоприятном свете, дело оппозиции - превратить встречающиеся в этих достижениях трещинки в более глубокие прорехи.
Теперешняя коалиция действует еще довольно мало и должна также помнить время пребывания в оппозиции, когда она не давала спуску теперь уже бывшему властному союзу, постоянно бомбя его разными обвинениями, запросами и выражениями недоверия.
Теперь новые члены коалиции тоже должны ментально выйти из роли оппозиции и считаться с тем, что каждое их решение, каждый шаг могут быть преувеличены в критике, на которую надо давать адекватные ответы. Особенно в случае, когда эти обвинения настолько конкретные, как, например, утверждения входящей в оппозицию директора русской основной школы Ирины Шульгиной, будто новая власть преследует ее по политическим мотивам, когда делает запрос о работе ее родственников в школе.
Находящиеся сейчас у власти в Йыхви силы годами говорили о необходимости честно, прозрачно и бескорыстно править волостью. Теперь такая возможность есть. К такому правлению относятся также понятные и убедительные ответы даже на кажущиеся самыми придирчивыми обвинения. Ведь осуществление публичной власти должно не только быть честным, но и выглядеть таковым.