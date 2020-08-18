ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Роль оппозиции и состоит в критике

Наверное, коалиция и оппозиция многие вещи видят по-разному. Обычно так оно и происходит, что в то время, как властный союз пытается представить свои достижения в более благоприятном свете, дело оппозиции - превратить встречающиеся в этих достижениях трещинки в более глубокие прорехи.

Теперешняя коалиция действует еще довольно мало и должна также помнить время пребывания в оппозиции, когда она не давала спуску теперь уже бывшему властному союзу, постоянно бомбя его разными обвинениями, запросами и выражениями недоверия.

Теперь новые члены коалиции тоже должны ментально выйти из роли оппозиции и считаться с тем, что каждое их решение, каждый шаг могут быть преувеличены в критике, на которую надо давать адекватные ответы. Особенно в случае, когда эти обвинения настолько конкретные, как, например, утверждения входящей в оппозицию директора русской основной школы Ирины Шульгиной, будто новая власть преследует ее по политическим мотивам, когда делает запрос о работе ее родственников в школе.